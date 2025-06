La extraña reacción de Donald Trump al presunto consumo de drogas de Elon Musk durante su campaña: "Fantástico"

Elon Musk, quien se despidió este pasado viernes como asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuestionó este fin de semana la profesionalidad del periódico The New York Times por informar sobre su presunto consumo de drogas durante la campaña política. "¿Es la misma publicación que ganó un Premio Pulitzer por información falsa sobre el Rusiagate? ¿Es la misma organización? ¡Creo que sí!", afirmó. Unas afirmaciones a las que se suma, ahora, la reacción del líder republicano.

En declaraciones a la prensa estadounidense, Trump ha expresado que no estaba "al tanto" de "los hábitos" de Musk. Y, lejos de condenar nada, ha elogiado al magnate: "Creo que es fantástico. Elon es un tipo fantástico". "No me preocupa nada de Elon. Ha hecho un gran trabajo", ha añadido, y, respecto a su continuidad en el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), este ha afirmado: "Elon realmente no se va. Va a estar yendo y viniendo, creo. Tengo el presentimiento".

Estas declaraciones llegan en un momento delicado para el fundador de Tesla -hace unos días decía sentirse perseguido y definía como "lamentable" la quema de un vehículo Tesla-, especialmente después de que el citado medio afirmara que había consumido sustancias de una forma "mucho más intensa de lo que se sabía". De acuerdo con fuentes anónimas citadas por el periódico, el consumo de estupefacientes por parte de Musk "iba mucho más allá de lo ocasional".

Entre las sustancias mencionadas figuran éxtasis, hongos psicodélicos, estimulantes como Adderall y una cantidad de ketamina tan elevada que incluso habría comenzado a afectar su vejiga.

En Estados Unidos, la ketamina está aprobada solo como anestésico en procedimientos médicos y puede ser recetada para trastornos psiquiátricos como la depresión o la ansiedad. El periódico señaló que no estaba claro si este presunto alto nivel de consumo continuó después de que Musk fuera nombrado en el nuevo Ejecutivo como líder del DOGE, encargado de recortar el gasto público.

En el pasado, Musk declaró que tomaba ketamina bajo prescripción médica para tratar la depresión y que lo hace con una frecuencia aproximada de una vez cada dos semanas. También afirmó a su biógrafo que no le gustan las drogas ilegales. Sin embargo, The Wall Street Journal ya había informado en 2023 sobre el consumo de LSD, cocaína, éxtasis y hongos por parte del magnate, lo cual había generado preocupación entre directivos de sus compañías.