Llegó el día. El hombre más rico del mundo ha dicho adiós a la Casa Blanca tras cuatro meses de trabajo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, desde donde ha llevado a cabo drásticos y polémicos recortes presupuestarios. Anunció hace unos días que dejaría su puesto para devolver toda su atención y esfuerzos a sus empresas, que han sufrido una caída de 104 mil millones de dólares con su aventura política, y también a su familia, formada por 14 hijos de cuatro madres distintas. Uno de ellos, X Æ A-12 (sí, ese es el nombre del niño), le ha puesto un ojo morado que ha acaparado todas las miradas durante la rueda de prensa: "Estaba jugando con el niño y le dije 'Adelante, pégame'. Y lo hizo", ha explicado sobre el incidente.

El magnate ha comparecido en el Despacho Oval vestido con la gorra negra con las siglas de DOGE y una camiseta negra con letras blancas que decían 'The Dogefather' ('El Padrino'). Ha asegurado que esto no es un 'adiós' sino un 'hasta luego' porque seguirá muy presente en el departamento: "Solo va a crecer. Es como el budismo, una forma de vida. Con el tiempo veremos más de dos billones de dólares de reducción en el presupuesto". Musk ha desvelado que mantendrá el contacto con todo el equipo: "Voy a seguir viniendo aquí, estando de visita. Quiero seguir siendo un asesor y un amigo del presidente, seguir trabajando en la reducción de los presupuestos".

Por su parte, Trump ha elogiado el trabajo de Musk durante estos meses y ha asegurado que seguirán colaborando en el futuro: "Ha sido estupendo tenerlo. Este será su último día, pero no realmente, porque él estará siempre con nosotros, ayudando en todo momento". El presidente ha asegurado que el Departamento de Eficiencia Gubernamental "es el bebé" de Musk y afirma que ha hecho un gran servicio al país: "No tiene comparación con lo que se ha hecho en la historia moderna", asegurando que la red social X es la principal plataforma de libertad de expresión del planeta. Ha aprovechado también para denunciar los "ataques, difamación e insultos" que ha recibido su amigo "por defender a Estados Unidos" y ha rematado con un sentido mensaje: "Te debemos muchísimo. Quiero darte las gracias. Eres un empelado especial. Has venido a ayudarnos y has cambiado la vida de muchas personas".