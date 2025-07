Melania Trump reaparece en Texas con look militar y chaqueta sahariana: así fue su visita con Donald Trump a la zona cero de las inundaciones

Estados Unidos vuelve a mirar con angustia al sur del país tras las catastróficas inundaciones que golpearon el estado de Texas entre el 4 y el 5 de julio. La crecida del río Guadalupe, desatada por lluvias torrenciales dejaron hasta 280 milímetros de agua en pocas horas, ha provocado al menos 120 muertos y 161 personas desaparecidas. En medio del desastre, el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania, visitaron la zona cero en un intento de mostrar cercanía con los afectados. La gestión del Gobierno, sin embargo, no ha escapado a la crítica. Los expertos han señalado la falta de previsión y la debilidad del sistema de emergencias tras los recortes en agencias meteorológicas punteras. Trump, por su parte, rechazó cualquier fallo en los sistemas de alerta y defendió la respuesta federal. Mientras él se centraba en el mensaje político, Melania no pasó desapercibida con un look sobrio pero muy estudiado.

La primera dama apostó por una chaqueta sahariana en tono tierra, combinada con un total look en verde militar. Para darle un toque más deportivo, eligió unas zapatillas Converse a juego. Remató el conjunto con una gorra negra.

Los Trump recorrieron las zonas más devastadas, especialmente las inmediaciones del río Guadalupe, para mostrar su apoyo a los supervivientes y equipos de rescate. De hecho, el propio Donald Trump catalogó las inundaciones como "la catástrofe del siglo", dando a entender que fue algo inevitable, casi cosa de la propia naturaleza.

El Gobierno estadounidense no se libra de críticas por no haber designado a responsables clave en el Servicio Nacional de Meteorología y por los problemas internos en la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA). Además, desde que Trump volvió al poder, llegó a plantear la posibilidad de eliminar la agencia. Como consecuencia, FEMA ha reducido su plantilla en casi una cuarta parte.

Con un panorama tan desolador y las críticas sobre la mesa, queda por ver cómo responderá la administración Trump en las próximas semanas para dar una solución real a la crisis.