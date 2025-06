Venecia se convierte este fin de semana en la capital del glamour. Y no es para menos. La boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez promete ser una auténtica cumbre de VIP's. Desde este jueves, las llegadas no han cesado en la ciudad de los canales. Y es que el desfile de famosos comenzó desde primera hora: del clan Kardashian a Orlando Bloom, pasando por una deslumbrante reina Rania de Jordania. Pero si alguien se adelantó al resto fue Ivanka Trump, que aterrizó el miércoles acompañada de su marido, Jared Kushner. La pareja Bezos-Sánchez no ha querido esperar al gran día y, como buenos anfitriones, organizaron una fiesta de bienvenida la noche del jueves para ir calentando motores. Una antesala de lujo a lo que será un fin de semana de película (y probablemente con más estrellas que una gala de los Oscar). Lauren apareció en la iglesia de La Madonna enfundada en un espectacular diseño de alta costura firmado por Schiaparelli: verde agua, bordado con flores. Poco después, llegó el turno de los famosos.

Ivanka Trump, toda una Barbie veneciana, llegó a la ciudad del amor cruzando uno de sus canales a bordo de un taxi acuático, en compañía de su marido, Jared Kushner. La hija de Donald Trump apostó por un mini vestido de tirantes cubierto de lentejuelas en un degradado de rosa pastel y blanco, rematado con flores de loto bordadas. Como complementos, unas sandalias blancas atadas al tobillo y un beauty look muy natural: melena suelta con ondas glam y maquillaje natural, con mejillas remarcadas y labios con gloss.

Ivanka Trump y Jared Kushner

Otro de los rostros más esperados de la velada fue Orlando Bloom, que reapareció en plena (y nada discreta) ruptura con Katy Perry. El actor de Piratas del Caribe se dejó ver con un estilismo muy dolce vita: traje de lino en tono beige y camisa blanca a juego, también de lino, desabrochada lo justo para mantener el encanto.

Orlando Bloom

La supermodelo estadounidense, Karlie Kloss, puso el toque baby glam a la velada. La modelo, embarazadísima, apareció con un vestido rosa chicle de raso. El diseño, con un favorecedor drapeado en la parte superior, enmarcaba su barriguita premamá, mientras que una sugerente abertura en la espalda baja aportaba un toque de elegancia. Completó el look con accesorios plateados y un bolso de mano negro con transparencias.

Karlie Kloss

El clan Kardashian no podía faltar. Kris Jenner apostó por la sobriedad con un vestido negro ceñido, de mangas abullonadas en gasa y escote en pico, al que dio su clásico toque personal con un peinado efecto mojado y unos pendientes de pedrería. Por su parte, Kim Kardashian, siempre más atrevida, eligió un ajustadísimo vestido de tirantes con estampado de serpiente, escote corazón y un entrelazado en la parte del pecho. Khloe, en la misma línea, optó por un diseño con transparencias y efecto rasgado, que combinó con un body negro palabra de honor y accesorios en brillos plateados. .

Kim Kardashian, Kris Jenner y Khloe Kardashian

La pequeña del clan también tuvo su momento estelar. Kylie Jenner se sumó a la pasarela de moda veneciana con un vestido de aire mediterráneo, en tonos fucsia y verde, con un estampado floral. El diseño, de escote halter y silueta fluida, se ceñía a la cintura con una lazada trasera que enmarcaba la figura de la empresaria. Kylie completó el look con un bolso de mano en beige y sandalias en verde menta.

Kylie Jenner

Y entre tanto brillo hollywoodense, la reina Rania de Jordania puso el broche de clase y elegancia a la noche. La consorte apostó por un vestido midi en tono maquillaje, acompañado de una espectacular capa corta en rosa pastel. Remató el conjunto con stilettos a juego y un clutch de mano minimalista. En cuanto al beauty look: coleta pulida con flequillo de cortina. Un estilismo muy royal.

Reina Rania de Jordania

Los famosos derrochan glamour antes del gran día de Jeff Bezos y Lauren Sánchez

Tommy Hilfiger y Dee Ocleppo

Natasha Poonawalla

Vittoria Ceretti