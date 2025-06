Quedan menos de 24 horas para que arranque la boda del año. Jeff Bezos (62) se dará el "sí, quiero" con la periodista Lauren Sánchez en una celebración que promete ser de lo más ostentosa. El escenario: una Venecia blindada, que se transformará en una pasarela VIP bajo estrictas medidas de seguridad. Y es que el multimillonario no está dejando nada al azar, especialmente después de las últimas tensiones entre Estados Unidos e Irán. Bezos ha movido ficha y ya ha cambiado una de sus localizaciones previstas para la ceremonia. Mientras tanto, el desfile de invitados ya ha comenzado. El miércoles aterrizaban Ivanka Trump, y su marido, Jared Kushner. Y este jueves ha sido el turno del clan Kardashian. Kim, Khloe y Kris Jenner ya se han montado a bordo del taxi acuático rumbo a la exclusiva isla privada de San Giovanni Evangelista, donde esta noche tendrá lugar el preámbulo de lo que será un fin de semana de derroche puro.

Kim Kardashian y Kris Jenner

La matriarca del clan Kardashian ya ha aterrizado en Venecia, y no lo ha hecho sola. A sus 69 años, Kris Jenner ha llegado acompañada de dos de sus hijas más mediáticas, Kim y Khloe. Fiel a su estilo glamuroso, Kris ha apostado por un look de impacto con aire andaluz. Ha elegido un vestido negro con calados en forma de flor, de inspiración claramente flamenca. El diseño, con un volante estructurado en la parte superior y una falda tipo sirena que remataba con un segundo volante asimétrico, no ha pasado desapercibido. En los pies, ha apostado por unas sandalias negras de tobillo. Tampoco ha faltado su complemento estrella, unas gafas de sol negra, que ya son marca de la casa.

Khloe Kardashian

Khloe Kardashian tampoco se ha quedado atrás en este desfile de estilo prenupcial. La empresaria ha apostado por un espectacular mono ceñido al milímetro, con estampado de leopardo y escote bardot, que remarcaba su silueta. Para completar el estilismo, ha apostado por unas sandalias de tacón en tono burdeos y un maxi bolso rosa chicle de Louis Vuitton, que iba perfectamente a juego con su botella Stanley.

Oprah Winfrey

Otra de las invitadas VIP's que ha puesto rumbo a la gran boda veneciana este jueves ha sido Oprah Winfrey. La reina de la televisión estadounidense ha optado por la comodidad, luciendo un chándal blanco con líneas contorneadas. Lo ha combinado con unas zapatillas deportivas a tono y un maxi bolso de mano en tonos camel y beige.

Tom Brady

El siguiente en aparecer ha sido el futbolista americano, Tom Brady, que se ha intentado pasar desapercibido con una gorra blanca calada hasta las cejas.

En medio de esta auténtica alfombra roja flotante de estrellas internacionales, también hay presencia española. El chef José Andrés, uno de los grandes embajadores de nuestra gastronomía por el mundo, ha sido visto ya en tierras venecianas junto a su mujer, Patricia Andrés. El cocinero asturiano es uno de los invitados VIP's al enlace de Jeff Bezos y Lauren Sánchez.

José Andrés