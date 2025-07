En medio de las crecientes sospechas estrechan el cerco contra Donald Trump, por sus presuntas vinculaciones con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, un nuevo y explosivo testimonio agita el caso: Mark Epstein, hermano del fallecido financiero y depredador sexual ha declarado públicamente que no cree que su hermano se haya suicidado, como oficialmente se dictaminó en 2019, sino que "fue asesinado". Aún más revelador: asegura que Jeffrey tenía información comprometida sobre Trump, que podría arrojar nueva luz sobre sus vínculos con el escándalo de tráfico sexual de menores.

En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Mark Epstein es muy claro: "Mi hermano era culpable de estar con chicas menores, me lo dijo él mismo. Pero cuando murió, al principio no tenía motivos para dudar del suicidio… Hasta que se hizo la autopsia. Entonces las cosas cambiaron". El testimonio coincide con nuevas investigaciones en torno a Ghislaine Maxwell, la ex y colaboradora de Epstein, que cumple actualmente una condena de 20 años por facilitar los abusos sexuales cometidos por el financiero. En EEUU dicen que hablará si Trump no la indulta pero si el presudente usa su privilegio las sospechas contra él aumentarían.

Mark, que hasta ahora había permanecido en un segundo plano, sostiene que la versión oficial de suicidio nunca fue del todo convincente. "En el certificado de defunción inicial, la causa de la muerte figura como 'pendiente de estudios adicionales'. Luego, Barbara Sampson, la jefa forense, dijo que era suicidio sin explicar qué pruebas nuevas había. Además, ella nunca vio el cuerpo. ¿Qué la llevó a esa conclusión?", cuestiona abiertamente el hermano de Epstein.

La controversia sobre la muerte de Jeffrey Epstein, ocurrida en agosto de 2019 en una celda de máxima seguridad en Nueva York, ha estado acompañada de teorías conspirativas desde el primer momento. El hecho de que varias cámaras de vigilancia dejaran de funcionar y que los guardias no cumplieran con sus rondas esa noche, alimentó las sospechas de que su fallecimiento podría haber servido para silenciar posibles revelaciones comprometedoras sobre figuras poderosas.

Uno de esos nombres, según Mark Epstein, sería Donald Trump. En la entrevista, revela que poco antes de ser detenido, su hermano participó en una serie de entrevistas grabadas por Steve Bannon para un documental inédito. En uno de esos vídeos, que Jeffrey le reenvió por correo electrónico, afirma que había dejado de ver a Trump porque lo consideraba "un estafador".

Mark intentó recuperar más grabaciones de esas entrevistas, pero aseguró que Bannon nunca volvió a responderle. "Después de la muerte de Jeffrey, contacté con él para ver las otras grabaciones. No me ha contestado desde entonces", explica.

Sobre los nuevos interrogatorios a Ghislaine Maxwell, Mark se muestra cauto. "No sé qué puede decir. No hablo con ella desde hace décadas. Pero Jeffrey me dijo que tenía información perjudicial sobre Trump. Quizá ella sabe a qué se refería", concluye.

Este testimonio llega en un momento particularmente sensible para Donald Trump, quien enfrenta la mayor crisis de su mandato tanto frente a los demócratas como dentro de su propio partido.

El caso Epstein reabre una de las heridas más turbias de la vida pública estadounidense, ese oscuro laberinto de dinero, poder y abuso que aún guarda muchos secretos.