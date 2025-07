Pamela Jo "Pam" Bondi (Tampa, 17 de noviembre de 1965), fiscal general de los Estados Unidos, avisó a Donald Trump esta primavera de que su nombre figuraba en los archivos relacionados con el caso del fallecido financiero Jeffrey Epstein. La revelación la hizo personalmente la fiscal general durante una reunión celebrada en la Casa Blanca.

La conversación se produjo como parte de una sesión informativa más amplia, en la que agentes del FBI y fiscales federales presentaron avances en la revisión de documentos inéditos del caso Epstein. En la reunión también estuvo presente el fiscal general adjunto, Todd Blanche. Ambos funcionarios entregaron a Trump un resumen del contenido de los nuevos hallazgos y explicaron que su nombre, junto con el de otras figuras públicas, había aparecido en materiales desconocidos hasta la fecha. "Como parte de nuestra sesión informativa rutinaria, pusimos al presidente al tanto de los hallazgos", explicaron Bondi y Blanche en una declaración conjunta tras conocerse la noticia. "Nada en los documentos justifica una investigación adicional ni cargos penales".

Donald y Melania Trump junto a Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell

Trump, quien mantuvo una relación de amistad conocida con Epstein en los años noventa y principios de los 2000, ya había sido mencionado en documentos previos del caso. La nueva mención no aclara en qué contexto exacto aparece su nombre ni si hay acusaciones concretas ligadas a él. La fiscalía tampoco ha señalado que haya alguna conducta criminal atribuible al expresidente.

Durante la reunión informativa en febrero, Bondi entregó varios archivadores que contenían información relevante del caso, incluyendo contactos personales relacionados con el entorno de Trump. Entre ellos, se encontraban los números telefónicos de su exesposa y de su hija, Ivanka Trump, lo que generó un revuelo interno en el Ala Oeste. Sin embargo, no se detectaron evidencias incriminatorias directas. Funcionarios del Departamento de Justicia han señalado que estas sesiones informativas son legales y se enmarcan dentro del proceso normal de comunicación entre el poder ejecutivo y las investigaciones en curso, especialmente cuando hay implicaciones potenciales para figuras públicas de alto perfil.

La respuesta de la Casa Blanca

Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, evitó hacer comentarios específicos sobre la sesión informativa, pero calificó como "noticias falsas" cualquier insinuación de que Trump estuviera implicado en conductas indebidas relacionadas con Epstein. "El presidente Trump expulsó a Epstein de Mar-a-Lago hace años por 'comportarse como un depravado", afirmó Cheung, en un intento por distanciar al presidente del escándalo.

La noticia del Wall Street Journal (medio al que Trump ha demandado por 10.000 millones de dólares) ha generado especulaciones sobre la naturaleza de los documentos examinados. Algunos expertos legales apuntan a que podrían incluir registros de vuelo, agendas personales, listas de contactos o testimonios de víctimas y testigos recopilados tras la reapertura del caso. Una persona del entorno cercano a Trump, que habla bajo condición de anonimato, asegura que el presidente y su equipo no están preocupados por las nuevas menciones en los documentos. "Su nombre ya había aparecido en la primera ronda de información publicada por la fiscal Bondi. No hay nada nuevo ni alarmante en esta actualización", declara la fuente.

El escándalo de Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores y otros delitos graves, fue hallado muerto en su celda en 2019 mientras esperaba juicio federal. Su círculo de conocidos incluía a numerosos personajes influyentes del mundo empresarial, la política y la realeza. De los Rothschild a los Kennedy, de los Clinton a Tony Blair, de Mohamed Bin Salman a Andrés de a Inglaterra. Desde entonces, su caso ha dado pie a múltiples investigaciones que buscan esclarecer el alcance de su red de abuso, así como la posible implicación de terceros.

Los archivos reexaminados podrían arrojar más luz sobre las conexiones sociales y financieras de Epstein, aunque por ahora no se han formulado nuevas acusaciones. La mención del nombre de Trump en este contexto, aunque no necesariamente comprometedora, revive un tema sensible en medio de su carrera presidencial de cara a las elecciones de medio mandato, en 2026.

Por el momento, la Casa Blanca no tiene previsto emitir más declaraciones sobre el tema. Se espera que el Departamento de Justicia publique un resumen oficial de los documentos revisados en las próximas semanas, en un intento por frenar la especulación y brindar mayor transparencia al caso que, seis años después de la muerte de Epstein, sigue generando titulares.