Joe Biden, un año después de tirar la toalla y poner a Kamala Harris al frente: su cáncer, sus refugios y las palabras determinantes de Jill

Este lunes, 21 de julio, se cumple un año desde que Joe Biden se retirara de la carrera electoral hacia un segundo mandato. Los demócratas comenzaron entonces a trabajar en la candidatura de Kamala Harris, entonces vicepresidenta de Estados Unidos, que en menos de 110 días tenía por delante la misión de consolidar el voto demócrata. Algo que no consiguió tras ser superada en las urnas por Donald Trump, que en noviembre ganó y en enero comenzó su segundo mandato en la Casa Blanca.

Un año después, el ex presidente de Estados Unidos permanece alejado del foco político, aunque esto no impide que, a sus 82 años y aquejado de sus enfermedades (en mayo fue diagnosticado de cáncer de próstata), reaccione a ciertas informaciones relacionadas con su mandato. A principios de junio, ya respondió a Donald Trump cuando este ordenó que se investigara la validez de las órdenes ejecutivas e indultos firmados por él durante su mandato. Lo acusó de usar un bolígrafo automático (autopen) para firmar órdenes ejecutivas y otros documentos durante su periodo en la Casa Blanca. Trump apuntó al "deterioro cognitivo" de su predecesor, por el cual tuvo que abandonar su segunda carrera hacia la Casa Blanca.

Biden, sin embargo, rechazó las acusaciones del actual mandatario y dijo mediante un comunicado: "Seamos claros: tomé las decisiones durante mi Presidencia. Tomé las decisiones sobre los indultos, las órdenes ejecutivas, la legislación y las proclamaciones. Cualquier insinuación de que no lo hice es ridícula y falsa".

El cáncer de próstata de Joe Biden

Fue a mediados de mayo, cuatro meses después de su salida presidencial, cuando Joe Biden anunció que había sido diagnosticado de cáncer de próstata con metástasis ósea. La noticia fue recibida con preocupación tanto en el ámbito político como en el entorno internacional, dado el peso histórico y la figura pública que representa Biden. El diagnóstico se produjo tras la detección de un "pequeño nódulo" en la próstata del expresidente, lo que llevó a una evaluación médica más exhaustiva. Los análisis posteriores confirmaron la presencia de una variante más agresiva del cáncer, que ya ha afectado al tejido óseo. No obstante, los primeros informes médicos fueron relativamente alentadores dentro de la gravedad del cuadro clínico. El cáncer de próstata es una de las enfermedades oncológicas más frecuentes entre los hombres de avanzada edad, pero en muchos casos puede tratarse eficazmente si se detecta a tiempo y responde a la terapia.

Durante este tiempo, Biden no solo se ha apoyado en Jill y sus hijos (Hunter, Ashley, Naomi y Beau), también especialmente en sus seis nietos, por los que siente especial adoración como por lo general cualquier abuelo o abuela. De hecho, virales son los vídeos que algunas de sus nietas han compartido en TikTok de él, bailando, cocinando pasta o hablando con el perro. #GrandpaJoe es el hashtag que utiliza su nieta Noami para compartir algunos vídeos relacionados con su abuelo.

Su salida de la Casa Blanca y el apoyo de su mujer y nietas

Hace alrededor de un año y antes de que el cáncer entrara a la vida del ex mandatario, fue su mujer, Jill Biden, la que animó a su esposo entonces a llevar un ritmo de vida más sosegado, dejando así la primerísima línea política: "Jill le pidió que pensara en ellos, en su salud, en su legado como pareja, no solo como presidente. Le recordó que, antes de la Casa Blanca, ya tenían una vida y que merecían recuperarla", deslizan fuentes cercanas a medios internacionales, señalando el papel determinante de Jill a la hora de que su marido diera un paso atrás, el más importante y trascendental de todos.

El expresidente y la profesora de inglés, tras salir de la Casa Blanca en enero, se refugiaron especialmente en algunos lugares muy especiales: en la casa vacacional que tienen en Delaware (la misma que el FBI registró en 2023 en busca de documentos clasificados); en Santa Ynez, una región californiana de viñedos cercana al Rancho del Cielo de Ronald Reagan; y en Malibú, donde vive Hunter, el hijo más polémico del demócrata que fue indultado antes de que su padre se marchara de la presidencia.

El indulto de Hunter Biden

Hunter Biden fue declarado culpable en junio de tres delitos graves relacionados con la compra de un arma en 2018, mientras luchaba contra una adicción al crack. En septiembre del año pasado se declaró culpable de evasión fiscal, admitiendo haber dejado de pagar 1,4 millones de dólares en impuestos entre 2016 y 2019. Gracias al perdón, Hunter evita las audiencias de sentencia programadas para este mes en Delaware y California. La investigación sobre Hunter comenzó durante la administración de Donald Trump y se intensificó tras la derrota de este en 2020. Joe Biden optó por mantener al fiscal federal designado por Trump, David Weiss, para evitar acusaciones de interferencia pero los abogados de Hunter argumentaron que Weiss había adoptado un enfoque inusualmente agresivo debido a presiones políticas republicanas.

Según justificó su padre a la hora de indultarlo, la decisión fue difícil y estuvo marcada por el convencimiento de que "la política cruda" había contaminado el proceso judicial que culminó en las condenas de su hijo por cargos de posesión ilegal de armas y evasión fiscal. Joe Biden no actuó como presidente sino como un padre. "Espero que los americanos comprendan por qué un padre y un presidente toma esta decisión", señaló. "Una persona razonable que analice los hechos no puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado únicamente porque es mi hijo, y eso está mal", expresó también en un comunicado. El indulto abarca un periodo de casi 11 años, desde el 1 de enero de 2014 hasta el 1 de diciembre de 2024, y protege a Hunter de cualquier delito que haya cometido o pueda haber cometido durante ese tiempo. La decisión marcó un giro radical en la postura de Joe Biden, quien durante meses prometió públicamente no indultar a su hijo.