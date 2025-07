Fran Rivera da la última hora sobre Cayetano Rivera y lanza una pulla a la Policía: "No debe quedarse en el tintero"

Son momentos difíciles para Cayetano Rivera. El torero se mantiene alejado de la esfera pública después de que el pasado 30 de junio pasara la noche en el calabozo por protagonizar un altercado en un local de hamburguesas en la estación de Atocha, en Madrid; acusado de enfrentarse al personal del establecimiento y de desobedecer después a la Policía. Unas horas después de lo ocurrido, el diestro -al que vimos con varias marcas en el rostro- defendió su inocencia, alegando que la actuación de los agentes fue desproporcionada, ya que en ningún momento él reaccionó con violencia. Su familia permanece pendiente de su evolución, tal y como ha informado Fran Rivera.

El hermano del torero ha contado este viernes, durante el bautizo del hijo de su cuñado Curro, que Cayetano todavía se recupera del susto. "Ahí va", ha dicho, asegurando que estas últimas dos semanas han sido muy complicadas. "Ha sido una situación muy desagradable y está todo en manos de los abogados", ha expresado.

No obstante, ha aclarado que, aunque es defensor de "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", es importante no generalizar. "Siempre hay gente que mete la pata en todos lados y esa actitud, ese comportamiento no debe de enturbiar la labor que hacen nuestras fuerzas, pero tampoco debe quedarse en el tintero", ha subrayado, negándose a hablar más del tema y cediendo el testigo a su hermano.

En la misma línea respondió Lucía Rivera, la hija del diestro, durante la segunda edición de los Premios de la Academia de la Moda, celebrada en la escalinata de la Biblioteca Nacional de Madrid: "Tenéis que hablar con él. No voy a entrar, y además es un tema muy serio". La hija de Blanca Romero recalcó además que su padre es una persona de "agresividad cero". "Creo que es más la gente, el revuelo. Es un tío supercalmado, y cuando hay una noticia que se sale la línea...", añadió.

Para el exmarido de Eva González -quien se niega a hablar de este asunto- su altercado con la Policía fue "una humillación", tal y como señaló su abogado a Hola, y añadió: "Está un poco desanimado y, si me permites la expresión, desconcertado. Está triste, porque es una persona que nunca ha tenido problemas ni con la policía, ni con la justicia, ni con nadie...". "Es muy tranquilo y educado, y todos los que lo conocen saben que es pausado y comedido. Todos estos acontecimientos le han sacado de contexto. Se ha visto mal y triste", explicó el letrado.