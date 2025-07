El abogado de Cayetano Rivera revela cómo se encuentra el torero tras su detención: "Está triste y desconcertado"

Cayetano Rivera se ha convertido en el protagonista absoluto esta semana tras su detención en pleno centro de Madrid la madrugada del pasado lunes, a raíz de una discusión con dos agentes de Policía. El torero denunció una actuación "desproporcionada" por parte de los policías, mientras que ellos aseguran que él estaba fuera de sí. Las cámaras de seguridad y los testimonios podrían ser clave para aclarar lo ocurrido.

Por ahora, su abogado Joaquín Moeckel ha revelado cómo se encuentra Cayetano tras todo lo sucedido: "Está un poco desanimado y, si me permites la expresión, desconcertado. Está triste, porque es una persona que nunca ha tenido problemas ni con la policía, ni con la justicia, ni con nadie...", ha asegurado el letrado en la revista Hola. Y ha añadido: "Es muy tranquilo y educado, y todos los que lo conocen saben que es pausado y comedido. Todos estos acontecimientos le han sacado de contexto. Se ha visto mal y triste".

El torero, que disfruta de unos días de playa junto a su hijo pequeño en Mallorca, está pendiente del juicio rápido que tendrá en las próximas semanas. "Está veraneando con su hijo, se ha apartado un poco para descansar. Ahora está centrado en su familia y en sus vacaciones. Estará con él hasta que decida volver a sus compromisos profesionales", ha explicado su abogado al citado medio.

Cayetano Rivera en Mallorca junto a su hijo

Y ha aclarado: "Estamos recopilando lo acontecido y se está estudiando la posibilidad de que hubiera podido producido una anomalía en su detención. Este tipo de cosas, con la ley en la mano, suelen ser sanciones administrativas, no penales. La detención de una persona es una cosa última y tiene que ser una cuestión muy grave; o sea, una persona tiene que estar cometiendo un delito flagrante o alguna cosa de este tipo".

Para el exmarido de Eva González su altercado con la Policía fue "una humillación", tal y como confiesa su letrado. "Yo ya estoy acostumbrado a juzgados, policías y calabozos por mi trabajo, pero para alguien como Cayetano, que nunca ha vivido nada así, verse esposado, sin sus cosas, sin cordones ni cinturón, y encerrado en un calabozo… eso marca y es un golpe muy duro", ha detallado.

La noche del altercado

El altercado se produjo la pasada madrugada del lunes 30 en el centro de Madrid, en la hamburguesería de una conocida cadena de comida rápida. El torero acudió a la ventanilla para realizar un pedido y el dependiente le indicó que debía coger un ticket, algo a lo que se negó. Los testigos afirmaron que su comportamiento era agresivo y llamaron a la policía, que terminó deteniendo a Cayetano por "desobediencia" y "resistencia a la autoridad". El hijo de Paquirri y Carmina Ordónez lo negó: "Yo tuve una discusión y ya está, pero de ahí a ser violento no es verdad". Aseguró que la actuación policial fue desproporcionada y que el caso ya está en manos de sus abogados. "Yo voy a poner una denuncia y hay un parte de lesiones. Ha sido desproporcionado y me parece una barbaridad lo que han hecho. Actuaron de forma desmedida contra mí". Y ha añadido: "En ningún momento me resistí, pediremos las imágenes de las cámaras y se verá todo".