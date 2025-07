Lucía Rivera, la hija de Blanca Romero y Cayetano, por fin habla de la detención de su padre: "Agresividad cero"

Tras la detención de Cayetano Rivera (48) durante la madrugada del pasado 30 de junio, Lucía Rivera (26) ha hablado por primera vez de lo ocurrido, aunque parca en palabras. Los hechos tuvieron lugar en un conocido local de comida rápida de la capital. El torero protagonizó un altercado con varios agentes de la Policía Nacional, y luego se defendió de los hechos insistiendo en que siempre ha respetado y sigue respetando a este Cuerpo de Seguridad del Estado. El asunto está puesto en manos de su equipo legal.

La modelo, tras pasar unos días de vacaciones en Mallorca con su padre y el pequeño Caye (el hijo de Cayetano y Eva González), posó este jueves en la alfombra roja de la segunda edición de los Premios de la Academia de la Moda, celebrada en la escalinata de la Biblioteca Nacional de Madrid.

Respecto al torero y lo ocurrido, se limitó a decir: "Tenéis que hablar con él. Ya sabéis que estos temas... No voy a entrar, aparte de que es un tema muy serio y del que no tengo que hablar... En unos premios de la moda hay que hablar de moda y hay que respetar la moda". E insistió: "Tiene que hablar él. Yo no puedo deciros nada porque además es que es un tema bastante serio y yo creo que es frivolizar si lo hablo aquí".

Sobre Cayetano, añadió: "Él es muy amable. Él nunca entra en estas cosas porque odia todo lo que sea contar su vida. Nunca cuenta nada. Voy a aprender de él, a callarme un poquito". Sin embargo, sí recalcó que su padre es una persona pacífica: "Agresividad cero. No hay ninguna agresividad".

Y si respecto a su padre se mostró cauta, lo mismo hizo cuando le preguntaron por su prima Tana Rivera y su ruptura con Manuel Vega, adelantada por Informalia: "Ay, yo no tengo nada que ver en eso". Y respecto a cómo Tana posa en su última exclusiva, en la que la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo no dijo ni pío de su ex, Lucía Rivera aplaudió lo "guapísima" que esta sale en la imagen y señaló: "Raro sería que saliera fea, es imposible. Guapísima".

Las palabras de la joven modelo, además, han llegado después de la entrevista de su madre con Isabel Jiménez, en la que la actriz y presentadora habló, entre otras cosas, de su matrimonio fallido con Cayetano, entre 2001 y 2004: "Sentí que no era mi sitio. Yo me dormía en esas charlas". Durante su relación con Blanca Romero, el hijo de Carmina Ordoñez y Paquirri adoptó a Lucía.