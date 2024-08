María José Suárez da carpetazo a Escassi con un apuesto hombre moreno: todos los detalles de su cita romántica en Sevilla

No ha sido un verano fácil para la modelo, marcado por su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi y los escándalos que la acompañaron: una prostituta transexual, un mail, una presunta extorsión y un affaire con Hiba Abouk. La Miss España 1997 se refugió en su hijo, Elías, fruto de su matrimonio con Jordi Nieto, y amigos como Eva González. Poco a poco, María José Suárez ha recuperado la sonrisa y también la ilusión, porque hace solo unos días disfrutó de una romántica cita en el centro de Sevilla con un hombre con el que se mostró muy cómplice.

Casi dos meses después de dar por finalizada su relación con el jinete, María José ha dado carpetazo a su historia de amor con el ex de Lara Dibildos para mirar al futuro en compañía de un hombre alto, moreno y muy bien parecido. Con él disfrutó de una cena para dos en el centro de Sevilla, en un conocido restaurante a orillas del Guadalquivir donde disfrutaron de un ambiente íntimo y privado, según adelanta la revista Lecturas. En las imágenes, que verán la luz este miércoles, María José y su nuevo amigo se muestran relajados, cómplices y muy cariñosos; se ríen, charlan y hasta caminan abrazados por las calles al salir del local.

Habrá que esperar para ver si este nuevo acompañante se convierte en alguien importante para María José, que sufrió una tremenda decepción por parte de Escassi después de tres años de relación. El jinete le fue infiel con una mujer transexual que se puso en contacto con la modelo para informarle de que su novio no había pagado sus servicios y le adeudaba 1500 euros. Y llegaron la ruptura y el escándalo: el empresario sevillano aseguró que no había sido infiel a Suárez porque la suya era una relación abierta; ella lo negó con lágrimas en los ojos, asegurando además que desconocía los gustos sexuales de su ya ex pareja.

La guinda del pastel fue Hiba Abouk, con la que el jinete acudió al cumpleaños de El Turronero, como avanzamos en primicia desde Informalia, en pleno escándalo. Ambos negaron un affaire y aseguraron que solo eran amigos, pero semanas después desvelamos en exclusiva que habían disfrutado de una apasionada escapada a Túnez.