María José Suárez hace su agosto con Hiba Abouk, Valerín y la bisexualidad de Escassi: "Nunca me lo imaginé con hombres"

Aunque una ruptura siempre es amarga, lo cierto es que las penas se van antes si puedes sacar rédito de ellas. María José Suárez lo ha pasado muy mal con el fin de su historia de amor con Álvaro Muñoz Escassi después de tres años de amor y, dolida por la infidelidad del jinete, al igual que él, se sentó en De viernes para hablar del asunto y poner los puntos sobre las íes. Una entrevista por la que fue muy aplaudida, pues no fueron pocos los que en redes sociales consideraron que su mensaje estaba cargado de fuerza contra el hombre que la había decepcionado y engañado. Un dinero, en definitiva, muy bien ganado.

Un mes después de aquella entrevista en Telecinco, la Miss España 1996 aprovecha la reforma de su casa en su Coria del Río natal - donde vive con su pequeño Elías - para abrirle las puertas a su revista de cabecera y, de paso, hablar de los asuntos que la han atormentado: la ruptura, Valerín e Hiba Abouk, con quien el jinete mantuvo encuentros muy ilusionantes tras su ruptura con la de Coria del Río. De nuevo saca partido del drama, a pesar de que insiste en que "ha pasado página".

Escassi y los hombres

María José también ha hablado de los hombres con los que Escassi supuestamente ha mantenido relaciones. Él mismo confesó haber probado "de todo" en su entrevista en De viernes. Enrique del Pozo aseguró este fin de semana que cuando estuvo con María José se vio con un conocido actor y, al respecto, Suárez dice: "No sé… Ni idea de quién puede ser. Ni tengo constancia de eso. Primera noticia que tengo", aclarando también que ese actor no se ha puesto en contacto con ella como se ha dicho. "Nunca me lo imaginé con hombres".

Dejando el tema de los hombres a un lado, añade: "Me da igual que sean hombres o mujeres. Lo que me ha dolido es la infidelidad, y ya me dolió aquella de la que tuve constancia y sabía que era verdad. Ya las demás… ni lo quiero pensar". Hace referencia a Valerín, la amante transexual del jinete que se puso en contacto con ella para contarle lo ocurrido con él.

Hiba Abouk

Sobre Hiba Abouk y su escapada a Túnez con el jinete, primicia que fue adelantada por este portal, explica: "Si te digo la verdad, no me sorprendió. Sé cuál es el 'modus operandi' de Álvaro y sabía que iba a pasar. Sé cómo actúa, lo conozco muy bien". E insiste: "No me sorprendió para nada". En cuanto a la actriz de El Príncipe, añade: "Tampoco tengo que juzgar a esta mujer, que no la conozco de nada. Cada uno hace lo que cree conveniente y actúa en función de sus valores, pero no tengo nada que decir sobre ella".

También ha hablado de la conversación que mantuvo con la intérprete por Instagram cuando Valerín se puso en contacto con ella para desenmascarar a Escassi: "Solo le conté lo que sabía: que Valerín no estaba conforme con el acuerdo al que había llegado con Álvaro y que estaba dispuesta a hablar, como me hizo saber. Se avecinaba tormenta y pensé que Hiba no querría estar expuesta a eso". Sobre la respuesta de ella, se limita a decir: "Me lo agradeció y no fue mucho más. Solo cruzamos palabras".

Después, ambas mujeres no han vuelto a cruzar palabra: "Ya no tengo nada que hablar con ella. Mi relación con Álvaro se termina porque recibo un email de otra mujer contándome una infidelidad en la casa de Madrid de Álvaro y que la ha echado de allí. Esta mujer, Valerín, se puso en contacto conmigo porque él la había bloqueado después de que le reclamara, según ella, lo acordado por sus servicios. Hiba no tiene nada que ver en todo esto".

La ruptura

La manera en la que se desencadenó todo sorprendió a María José, pese a ser conocedora del historial de su ex: "Días más tarde, después de enterarme de una infidelidad y dejar la relación, Álvaro ya estaba en otro país el 12 de julio con otra tercera persona [Hiba Abouk]. Que resulta ser una nueva ilusión. En menos de un mes, tres mujeres. Desde luego, no son los valores que intento mostrarle a mi hijo. Ni por supuesto quiero una relación con una persona así".

Sobre los mensajes que Álvaro ha dejado en sus redes en los últimos días, respira: "No me quiero dar por aludida con estos mensajes, tan filosófico que se ha vuelto. Si realmente él está tan ilusionado e iniciando algo con otra persona, no tendrá interés en estar mandándole mensajes a su anterior pareja. Por eso, no creo que estén dirigidos a mí".

En cuanto a si emprenderá medidas legales contra él, dice: "Le pedí, a través de mis abogados, que se retractara, porque él sabe que no hemos tenido una relación abierta, pero no lo ha hecho". Sin embargo, la modelo asegura que no tiene ganas de pleitos: "No voy a demandar a Álvaro porque Valerín me contara que él enseñó un vídeo íntimo. Lo que quiero es olvidarme de todo y no tenerlo presente. No quiero verme envuelta en juicios con Álvaro. No me merece la pena. Mi salud mental está muy por encima. Tengo la conciencia tranquila y no tengo miedo de esos vídeos que supuestamente tiene él. He pasado página".