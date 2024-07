El 'mood' de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia durante su escapada a Huelva: "Odio a todo el mundo"

La hija de Terelu Campos y su novio continúan con su periplo vacacional. Tras pasar por Ibiza y por Jávea, donde fueron reconocidos en pleno 'boom' del embarazo, han puesto rumbo al sur de España con la esperanza de pasar desapercibidos, pero no lo han conseguido. Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se encuentran ahora en El Rompido, Huelva, donde a pesar de la magnífica gastronomía y las playas kilométricas no consiguen relajarse: "Odio a todo el mundo".

Es el mensaje estampado en la camiseta de la futura mamá este lunes, tal y como han desvelado Ni que fuéramos shhh. La joven está viviendo un primer embarazo complicado, pues ha recibido numerosas críticas desde que decidiera anunciarlo a golpe de talonario en la revista del saludo tras repetir, durante meses y desde su programa, que ella no comercializaba con su vida privada. La hija de Terelu no reaccionó bien a los comentarios, que tildó de "mierda", y terminó llorando en Así es la vida: "Normalmente pasaría de lo que dice la gente pero ahora no puedo", decía. "Quieren separarme de Carlo pero no lo van a conseguir", aseguraba.

El italiano, por su parte, afronta el revuelo mediático con más tranquilidad y templanza, tal y como demostró en De Viernes, donde incluso se encontró con su suegra, Terelu. Encantado con su nueva situación financiera, ha decidido solventar el único inconveniente de estos últimos días: los paparazzis en la puerta de su casa, un bajo a pie de calle en el barrio de Vallecas. Y es que el hijo de Mar Flores ya se ha puesto manos a la obra para despedirse de este alojamiento e irse a vivir con Alejandra. Quieren hacerlo antes de que nazca el bebé, en las próximas Navidades, y están estudiando opciones.

De momento, disfrutan de las que son sus primeras vacaciones como pareja y las últimas en las que serán solo dos, pues el próximo año viajarán con la sillita y los pañales del retoño del que, por el momento, se desconoce el sexo.