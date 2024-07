"¿Hay tres Campos sin labrar? pero qué tiene que opinar este señor", arremete Alejandra Rubio contra Mohedano

El que faltaba por opinar sobre la futura maternidad de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: Amador Mohedano. El hermano de Rocío Jurado y ex marido de Rosa Benito se ha puesto a largar delante de los micrófonos y ha lanzado mensajes inoportunos sobre el embarazo de la hija de Terelu como "creo que no es un momento bueno". Lo hemos visto en Así es la vida.

Envalentonado y sin filtros, Mohedano se ha referido a la familia de Terelu con un inexplicable "hay tres Campos sin labrar". Después, ha mantenido su tono impertinente sobre Alejandra y su novio, el hijo de Mar Flores: "Una falsedad muy grande todo. A Carlo no lo conozco. Lo del embarazo no es un momento bueno. Ella ahora está en televisión aprendiendo, que le queda mucho; y el chaval tendrá que rehacer su vida. Un niño, una barriga. Eso es una responsabilidad que te cambia la vida". Y en su reflexión, ha sentenciado: "No llegan a septiembre. No llegan". La cara de la benjamina de las Campos mientras escuchaba sus palabras era impagable. Atónita y con risas, la joven a contestado tajante: "¿Hay tres Campos sin labrar? No le conozco, no lo he visto en mi vida. ¿Pero qué tiene que opinar este señor? Que se meta en sus asuntos". El público, claro, ha aplaudido.

"Esto está haciendo mella entre ellos", lanza Pliego

No es el único que ha lanzado dardos a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. La joven se ha defendido también de los rumores de distanciamiento que apuntó Luis Pliego en TardeAR. La frialdad entre ellos ha surgido por las imágenes de una escapada a Ibiza. En el vídeo se les ve en la orilla. "No se tocan, cero romanticismo. Ni en la arena ni el agua. Vemos a Alejandra sola en el agua. Suplica a su chico que vaya con ella. Él no le hace caso", comentaron en Telecinco. A raíz de esta secuencia Pliego dijo: "A lo mejor están aburridos de estar el uno con el otro. Cuando vuelven de Ibiza están tres días enteros sin verse. Se vuelven a ver el jueves cuando se anuncia que él va a De Viernes. ¿El covid? Te pones la mascarilla, sé positivamente que esto está haciendo mella en ellos. ¿Vuelves de vacaciones y estás tres días sin verte?" Unos rumores de muy corto recorrido porque Alejandra le ha restado importancia y ha negado el distanciamiento: "Qué pena de vida. No ha pasado así, pero si hubiera pasado, ¿cuál es el problema? Estas relaciones de antigüedades. Lo que está contando Luis Pliego no es verdad".