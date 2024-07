Alejandra Rubio y Carmen Borrego avisan a Edmundo Arrocet tras sus ataques: "Vas por mal camino"

Edmundo Arrocet cree que Alejandra Rubio "ha sucumbido a la vida fácil". La joven, embarazada a sus 24 años, prevé dar a luz en diciembre junto a Carlo Costanza, hijo de Mar Flores. Salen juntos desde hace apenas seis meses, pero dicen estar muy felices por esta aventura en la que se embarcan. Para muchos es una locura, pero el humorista ve esta situación como una oportunidad para que Alejandra aumente "su caché". La joven le respondió este miércoles. Y no solo ella: Carmen Borrego también se ha subido al barco.

"Decirle que yo no he sucumbido a la vida fácil, yo estoy trabajando todos los días y el que ha sucumbido a la vida fácil gracias a mi abuela es él", avanzó la colaboradora de Así es la vida, que el día anterior estalló en lágrimas en el plató, víctima de los juicios y "comentarios de mierda" que le llegan, incluso, de sus propios compañeros.

"Gracias a eso puede hacer una exclusiva cada vez que le apetece ganarse un dinerito y opinar de cosas que ni le van ni le vienen", apuntó. Y añadió: "Ni pertenece a nuestra familia ni a nuestra vida, ni a nada, pero se sigue aprovechando porque le viene muy bien. Edmundo, no necesito ningún consejo, no conoces a mi familia política, no debes opinar de ellos. Si piensas que comparando a dos familias te hace mejor, vas por mal camino".

Carmen Borrego también estuvo presente en la última emisión del programa, por lo que aprovechó para condenar que, una vez más, el cómico mencionara a María Teresa Campos a la hora de pronunciarse sobre su familia. "Teresita quería que Alejandra estudiara. Estaba orgullosa de Carmencita porque estudió Derecho", dijo el humorista.

