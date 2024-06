El motivo por el que Susanna Griso duda sobre la supuesta boda de Paloma Cuevas y Luis Miguel en Las Vegas: "Perdonadme..."

Luis Alfonso de Borbón soltó el pasado miércoles la bomba sobre Luis Miguel (55) y Paloma Cuevas (51): "Ya se han casado, en Las Vegas. Estuvimos allí, ya os mandaré unas fotos si queréis". El aristócrata habló de sus amigos en tono de humor, pero sus declaraciones han potenciado en las últimas horas los rumores sobre una posible boda entre la hija de Victoriano Valencia y el cantante mexicano. Ellos no se han pronunciado sobre este asunto, aunque sí lo ha hecho Susanna Griso.

La presentadora conoce a ambos y, teniendo en cuenta la forma de ser de la cordobesa, no descarta que pase por el altar con el Sol de México. Eso sí, Griso cree que, de ocurrir, los acontecimientos se harían de otra manera. Es consciente de que pueden casarse "en Las Vegas o en otro sitio", pero les pega decantarse por un modus operandi más "tradicional".

"No tengo ni idea, pero me cuesta creerlo. Cuando se casen, si se casan, harán algo más tradicional, pero no lo sé, porque Paloma es muy reservada y lo dice cuando ella considera oportuno. Normalmente de forma presencial. Pero yo no soy la portavoz de Paloma, perdonadme", explicó a los medios este jueves en los premios Escala de Interiorismo.

Las declaraciones de Luis Alfonso de Borbón se dieron, no obstante, dos meses después de que el autor de La Bikina reuniera a sus seres queridos en Las Vegas, tal y como compartió su hija mayor, Michelle Salas. El artista celebró allí su cumpleaños, pero quizá, a falta de una confirmación oficial, hubo más de una ceremonia.

Desde hace dos años, cuando dieron un paso más en su amistad, el artista y la cordobesa se han mostrado inseparables. El sol de México, que oficializó su relación con su revista de cabecera en abril del pasado año (aunque en enero salieron las primeras fotografías de ambos), fue el principal apoyo de la hija de Victoriano Valencia durante su separación del Enrique Ponce, y esto los unió más que nunca. Actualmente, Cuevas acompaña al artista en buena parte de los conciertos de su gira.

Cabe decir que la influencia de Paloma en la vida de Luis Miguel es notoria. El entorno del cantante afirma que desde que ella llegó a su vida, el artista se cuida mucho más, se ha reconciliado con su hija y hasta ha recuperado la ilusión.