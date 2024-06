Susanna Griso entra a valorar la demanda de Genoveva Casanova contra 'Lecturas' y Luis Pliego: "Lo veo complicado"

Tal y como adelantamos este jueves tras la información de Beatriz Cortázar, Genoveva Casanova ha interpuesto una demanda de más de 400 páginas contra la revista que publicó la famosa portada, Lecturas, para resarcirse del supuesto sufrimiento que le han ocasionado las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación con Federico de Dinamarca, con quien fue fotografiada por Madrid en otoño del año pasado. Fuentes de toda solvencia desvelan a Informalia que la demanda también va dirigida al director de dicho medio, Luis Pliego.

Susanna Griso acudió este jueves a los Premios Escala de Interiorismo, que se celebraron en Madrid con ella como maestra de ceremonias. Como presentadora que aborda estos temas en su programa, fue preguntada al respecto: "No tengo ni idea pero una foto hecha en la vía pública es complicado, por lo que conozco yo".

Y añadió: "Está bien que lo batalle, veremos, no lo sé. Sinceramente no lo sé, entendí que las querellas iban a ir más por delitos contra el honor, la intimidad, no tanto por las fotos en sí, más por los comentarios, pero no lo sé, no quiero opinar". Hay que recordar que Griso tiene al propio Luis Pliego como colaborador en Espejo Público.

Tal y como publicamos, la que fuera nuera favorita de la fallecida y queridísima duquesa de Alba solicita un millón de euros para reparar el daño causado: "Genoveva está muy volcada en la demanda y apoyada por Cayetano", explicó Cortázar. Este jueves, el juez admitió a trámite la demanda y la justicia lo investigará: "Es un caso muy potente donde Genoveva asume también un riesgo, porque si pierde tendrá que pagar unas costas elevadas", apuntó.

Han pasado ya ocho meses desde que las imágenes de la filósofa mexicana - que estará en la próxima temporada de El Desafío (Antena 3) - y el entonces príncipe de Dinamarca vieran la luz y dieran la vuelta al mundo. Su cita en Madrid, donde pasearon, cenaron, vieron un espectáculo flamenco antes de regresar juntos y en plena noche a la casa de la propia Genoveva, puso de manifiesto no solo una escapada privada de la que el entonces heredero no había informado ni a su gobierno ni al nuestro (con los peligros en seguridad que eso conlleva) sino que el marido de la Mary de Dinamarca, padre de cuatro hijos, mantenía una amistad muy férrea con la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo.