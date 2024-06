Genoveva Casanova demanda por un millón de euros a la revista que publicó sus fotos con Federico de Dinamarca

Han pasado ya ocho meses desde que las imágenes de la filósofa mexicana y el entonces príncipe de Dinamarca vieran la luz y dieran la vuelta al mundo. Su cita en Madrid, donde pasearon, cenaron, vieron un espectáculo flamenco antes de regresar juntos y en plena noche a la casa de la propia Genoveva Casanova, puso de manifiesto no solo una escapada privada de la que el heredero no había informado ni a su gobierno ni al nuestro (con los peligros en seguridad que eso conlleva) sino que el marido de la princesa Mary, padre de cuatro hijos, mantenía una amistad muy férrea con la ex mujer de Cayetano Martínez de Irujo.

La historia de que solo eran amigos no convenció a las grandes masas a tenor de las pruebas gráficas y la que había sido condesa de Salvatierra se marcó una 'bomba de humo' para desaparecer del mapa durante meses con la ayuda y complicidad del padre de sus hijos, su mayor apoyo en las semanas más difíciles.

Federico aguantó el chaparrón en Dinamarca, donde se formó un comité de urgencia para salvar la Corona y la imagen que había dado de esta. En Navidad, su madre, la reina Margarita, sorprendió al mundo entero anunciando su abdicación para dejar el trono a su hijo: era ahora o nunca. Y Mary, que había regresado a su Australia natal poniendo tierra de por medio con una crisis matrimonial y de imagen insostenible, regresó para cumplir el papel para el que se había preparado a pesar de todo.

Las aguas se calmaron y cada uno retomó sus rutinas. Incluida Genoveva, que regresó a Madrid, hasta fichó por El Desafío, el programa de retos en Antena 3 en el que la veremos próximamente y recuperó su actividad en redes sociales con un sentido mensaje: "Aquí estoy de vuelta. Quiero darle las gracias a todas las personas que se han preocupado por mí este último año, los que han entendido mi ausencia y mi silencio y los que me han hecho llegar mensajes de cariño y apoyo. No se imaginan lo importante que ha sido eso para mí. Mi gracias de corazón. Han sido unos meses en los que necesitaba paz y tranquilidad, pero ya estoy haciendo mi mayor esfuerzo para, poco a poco, por poder volver a mi vida normal y cumplir con mis compromisos laborales. Una vez más, millones de gracias".

Eso sí, Casanova ni olvida ni perdona. Fueron los peores meses de su vida y exige responsabilidades y compensaciones. Según Beatriz Cortázar, el equipo legal de la mexicana ha seguido el caso al milímetro y ha interpuesto una demanda de más de 400 páginas contra la revista que publicó la famosa portada, Lecturas, para resarcirse del supuesto sufrimiento que le han ocasionado las especulaciones sobre la verdadera naturaleza de su relación con Federico. Fuentes de toda solvencia desvelan a Informalia que la demanda también va dirigida al director de dicho medio, Luis Pliego. La que fuera nuera favorita de la fallecida y queridísima Duquesa de Alba solicita un millón de euros para reparar el daño causado: "Genoveva está muy volcada en la demanda y apoyada por Cayetano", ha dicho la periodista. Este jueves, el juez ha admitido a trámite la demanda y la justicia lo investigará: "Es un caso muy potente donde Genoveva asume también un riesgo, porque si pierde tendrá que pagar unas costas elevadas", apunta.