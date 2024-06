Susanna Griso se pone en la piel de Terelu Campos: "Espero que mis hijos tarden unos años"

Es el tema del momento en lo que respecta a la crónica social. Terelu Campos y Mar Flores se convertirán en abuelas del mismo nieto gracias a Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, que esperan su primer hijo con 24 años y 31, respectivamente, tal y como anunciaron el miércoles en la exclusiva en la que se llevaron un buen pellizco. El pequeño o pequeña llegará al mundo - previsiblemente - en diciembre, endulzando las Navidades de las abuelas, que para entonces ya habrán procesado el impacto inicial de la sorpresa.

Las redes sociales y las tertulias televisivas están llenas de comentarios al respecto, pues los futuros padres son hijos de dos de las mujeres más mediáticas del país. Susanna Griso, en los Premios Escala de Interiorismo que se celebraron este jueves en Madrid, fue preguntada al respecto y dio su opinión: "No sé como encajará Terelu lo de ser abuela, pero han decidido seguir adelante y quiero pensar que van a ser muy felices. Yo siempre pienso que un niño en una casa es motivo de alegría, pasado el susto inicial".

Sobre si ahora se imagina siendo abuela de sus hijos veinteañeros, dice: "No me he puesto en esa tesitura, espero que tarden unos años los míos. Nunca me he planteado si me gustaría que me llamen abuela, suena muy fuerte. Cuando eres abuela quieres ser abuela".

La presentadora de Espejo Público en Antena 3 es madre de Jan, Mireia - ambos rondan los 20 años - y la pequeña Dorcette, a la que adoptó en 2018 y ya tiene más de diez años. Además, tiene un joven prohijado en Ghana, llamado Khodus. Terelu, por su parte, hará caja este viernes en Telecinco, en el programa de Santi Costa y Beatriz Archidona, donde hablará de su hija, su futuro nieto y de cómo es su relación con Mar Flores.