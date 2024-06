Luis Miguel y Paloma Cuevas "están casados": Luis Alfonso de Borbón suelta la broma sobre su boda en Las Vegas

Luis Miguel (54) y Paloma Cuevas (51) están casados. Así lo desveló este miércoles Luis Alfonso de Borbón a la prensa. "Ya se han casado, en Las Vegas. Estuvimos nosotros allí, ya os mandaré unas fotos si queréis", desveló ante la estupefacción de su mujer, Margarita Vargas, que disculpó a su marido afirmando que este tiene "demasiado sentido del humor". Esta información, no obstante, llega dos meses después de que el cantante reuniera a sus seres queridos en Las Vegas, tal y como compartió su hija mayor, Michelle Salas. El Sol de México celebró allí su cumpleaños, pero quizá, a falta de una confirmación oficial, hubo más de una ceremonia.

Desde hace dos años, cuando dieron un paso más en su amistad, el artista y la cordobesa se han mostrado inseparables. El sol de México, que oficializó su relación con su revista de cabecera en abril del pasado año (aunque en enero salieron las primeras fotografías de ambos), fue el principal apoyo de la hija de Victoriano Valencia durante su separación del Enrique Ponce, y esto los unió más que nunca. Actualmente, Cuevas acompaña al autor de La chica del bikini azul a buena parte de los conciertos de su gira.

De esta forma, con ellos felices y sus familias encantadas, no tardaron en surgir los rumores de que había anillo de pedida. El padre de la 'novia', de hecho, dejó claro que ver a su hija vestida de blanco otra vez para darle el "sí, quiero" a uno de los artistas más importantes en la historia de la música no iba a ser, precisamente, un disgusto para ellos: "Hombre, pues te voy a decir una cosa, él es un caballero, una gran persona y eso no te disgusta. Los dos son guapos, encantadores, caen muy bien a la gente...".

Cabe decir que la influencia de Paloma en la vida de Luis Miguel es notoria. El entorno del cantante afirma que desde que ella llegó a su vida, el artista se cuida mucho más, se ha reconciliado con su hija y hasta ha recuperado la ilusión. De hecho, fue la propia diseñadora de Rosa Clará quien lo animó a regresar a los escenarios después de años alejado, una vuelta con el que está batiendo récords de conciertos y entradas.

Luis Miguel traerá su gira a España, donde ha llenado el estadio Santiago Bernabeu para los próximos 6 y 7 de julio. Además, pasará buena parte del mes de agosto en Marbella gracias a Paloma, que gestionó estos meses tres conciertos del artista en el Festival Starlite.