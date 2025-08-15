Nueva polémica para Carlos III. Tras sus comentadas vacaciones en las que ha estado separado de la reina Camila, él en Escocia y ella en Grecia a bordo de un yate de 34 millones de euros, el monarca británico está en la palestra mediática por la supuesta mala relación que ha mantenido con algunos de sus trabajadores, en concreto, con sus jardineros.

Este viernes, Concha Calleja ha revelado en Fiesta que el padre del príncipe Guillermo y el príncipe Harry se enfrenta a acusaciones de supuesto maltrato hacia 11 jardineros de su casa de campo.

"Hay una investigación abierta. He tenido acceso a un documento interno que, la verdad, me ha sorprendido. Lo más sencillo que dicen de él es que es soberbio y exigente y, a partir de ahí, todo es una serie de denuncias por maltrato. Se ha abierto una investigación", ha revelado la experta en casas reales.

Y ha añadido: "Disfrutaba intimidándolos, la mayor parte del tiempo estaba malhumorado y era mezquino. No dudaba en gritarles si cometían un error".

En este contexto, y en palabras de la periodista, los asesores privados de Carlos III también han denunciado estos supuestos malos tratos. "Él no distingue la noche del día. Actúa como una persona caprichosa", ha señalado.

Esta información del trato de Carlos III a sus trabajadores llega después de verlo este viernes junto a la reina Camila en el 80 aniversario del Día de la Victoria sobre Japón, una cita en la que han homenajeado a aquellos que ayudaron a poner fin a la Segunda Guerra Mundial.