El nuevo Audi Q3 se insinúa por primera vez en vídeo: quedan dos días para su presentación

Audi presentará la segunda generación del Q3 el próximo miércoles 25 de julio, no obstante, a fin de ir abriendo boca, la marca de los aros ha desvelado un vídeo en el que permite atisbar por primera vez algunos rasgos de su nuevo diseño.

La prominente parrilla Singleframe o los grupos ópticos delanteros son algunos de los elementos quedan al descubierto en el teaser, si bien la gran novedad del Audi Q3 2019 reside en el interior, que será más tecnológico, así como en la incorporación de la plataforma MQB del Grupo Volkswagen.

#Audi #Q8, #A1, #TT – there are new models coming from us non-stop. And soon, there will be another one... See it first on https://t.co/tqyuvFzXyy #Q3 pic.twitter.com/nYd2dQuBLE