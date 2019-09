Kimi Raikkonen: "Seguiré compitiendo mientras disfrute"

El finlandés Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), quien este fin de semana disputará su carrera número 307 en la Fórmula Uno y se colocará tercero en la lista de pilotos más experimentados en la historia del campeonato, indicó que seguirá "compitiendo mientras disfrute".

En la rueda de prensa previa al Gran Premio de Rusia, Kimi Raikkonen aseguró que no estaba en sus planes convertirse en un piloto tan longevo aunque, una vez desempate este domingo con el alemán Michael Schumacher y con el británico Jenson Button, ya solo tendrá por delante al español Fernando Alonso (311) y al brasileño Rubens Barrichello (322).

"Antes no tenía un plan y ahora tampoco. Mientras disfrute, seguiré compitiendo. Mientras sienta que puedo pilotar y ejecutar como pienso, estoy contento de seguir y durar más tiempo en las carreras a pesar de las tonterías que las rodean", dijo.

El piloto de Espoo, de 39 años, apuntó que la cifra de 307 Grandes Premios no le dice nada en estos momentos. "Quizás algún día, cuando mire atrás, mis resultados significarán algo", agregó.

Centrado en la carrera de este domingo en Sochi, Kimi Raikkonen expresó su deseo de que su Alfa Romeo vaya mejor que en Singapur.

"En el anterior Gran Premio, en algunos momentos me sentí bien pero en otros no tanto. Nuestro coche no es el mejor sobre baches. Esperemos ser mejores aquí. Creo que la configuración de la pista y la superficie es mejor para nosotros. Esperamos tener un fin de semana más tranquilo y algo más de velocidad", expuso.