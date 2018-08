Oficial: Fernando Alonso no correrá en la Fórmula 1 en 2019

Se acabaron los rumores. Fernando Alonso no correrá en la Fórmula 1 en 2019, según ha confirmado el propio piloto a través de su cuenta de Twitter.

De forma simultánea, el asturiano y su actual escudería, McLaren Racing, han anunciado que el doble campeón del mundo de Fórmula 1 abandonará a sus 37 años la competición cuando termine la actual campaña.

Alonso deja atrás un bagaje nada desdeñable en sus 17 años en el 'Gran Circo', donde acumula 32 victorias, 22 pole positions y 97 podios hasta la fecha, amén de sus dos títulos Mundiales (2005 y 2006, con Renault) y tres subcampeonatos.

En el comunicado emitido por McLaren, Alonso explica que "después de 17 maravillosos años en este deporte increíble, es hora de que haga un cambio y siga adelante". Una decisión que, asegura, tomó "hace algunos meses y es firme".

"He disfrutado cada minuto de esas increíbles temporadas y no puedo agradecer lo suficiente a las personas que han contribuido a que sean tan especiales". Pero "hoy tengo retos más grandes de lo que me puedes ofrecer [en referencia a la competición]", añade el ovetense en el vídeo difundido en su cuenta de Twitter.

"Todavía quedan varios grandes premios esta temporada (7), y participaré en ellos con más compromiso y pasión que nunca". Luego "vamos a ver qué trae el futuro; nuevos y emocionantes desafíos están a la vuelta de la esquina. Estoy pasando por uno de los momentos más felices de mi vida, pero tengo que seguir explorando nuevas aventuras", agrega.

Y se despide agradeciendo al equipo de Woking y dejando un resquicio a una hipotética vuelta a la F1: "Quiero dar las gracias a todos en McLaren. Mi corazón está con el equipo para siempre. Sé que volverán más fuertes y mejores en el futuro y podría ser el momento adecuado para volver la serie".

