Fernando Alonso pone fecha a su retirada de la Fórmula-1: "No estaré aquí en 2021"

Imagen: Reuters

Fernando Alonso ha puesto fecha a su retirada de la Fórmula-1. El piloto asturiano de McLaren-Renault ha atendido a los medios de comunicación tras la calificación del Gran Premio de Alemania, celebrado en el circuito de Hockenheim, donde ha hablado de su futuro.

Cuando fue preguntado por el cambio de reglamento que incorpora las llantas de 18 pulgadas de Pirelli, Alonso se mostró rotundo: "No lo sé. No es muy importante el perfil de los neumáticos. No estaré aquí en 2021, así que no me importa demasiado", declaró en tono relajado.

El futuro de Fernando Alonso está en estos momentos en el aire y, tal y como ha repetido en numerosas ocasiones, hasta después del verano no dirá nada al respecto.

De todos es sabido el interés del asturiano en ganar la Triple Corona del automovilismo. Tras ganar las 24 Horas de Le Mans y el Gran Premio de Mónaco, al asturiano tan solo le resta la IndyCar para seguir haciendo historia.

PUBLICIDAD