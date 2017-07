Aston Martin estudia entrar en la Fórmula 1 en 2021

Aston Martin está estudiando entrar en la Fórmula 1 como fabricante de motores en 2021. No obstante, la decisión final dependerá de si la FIA opta por imponer un techo de gasto para los participantes a partir de dicha campaña .

El CEO de Aston Martin, Andy Palmer, asistió a la última reunión de la FIA en la que se trató el tema de los motores de los monoplazas y aprovechó la coyuntura para transmitir su posicionamiento al respecto.

"Estamos en la periferia de la F1, con el Valkyrie [el hiperdeportivo que están construyendo] y con Red Bull. Siempre está esa pregunta: ¿Querríais entrar como equipo? Nuestro mayor rival es Ferrari, por lo que en ese sentido sería racional estar involucrados", dijo Palmer a Motorsport.com.

En cualquier caso, las exigencias económicas del 'Gran Circo' parecen ser un importante obstáculo a día de hoy para su llegada, por lo que la decisión de la FIA acerca de imponer un tope de gasto o no se antoja crucial: "No tenemos 350-400 millones cada año para gastar en F1. Si hay un techo de gasto en cuanto a empleados o en cuanto al dinero que gastas para desarrollar el nuevo motor y es uno razonable tendríamos una buena razón para estudiarlo", explicó a la publicación norteamericana.

Palmer, por otra parte, duda de que se pueda llegar a buen puerto en las negociaciones con el resto de fabricantes para sentar las bases: "Todo el mundo acepta que se necesita más espectáculo en F1, más ruido, no quieres que eso restrinja el rendimiento, pero tienes que bajar los costes. No creo que haya alguien que no esté de acuerdo". "Pero el debate es ¿cómo? La FIA dirá '¿Po qué no quitáis esto?' y la mitad de la gente dirá 'No, no puedes hacerlo'. Por lo que es un largo camino para encontrar un formato que todos acepten", concluye.

El interés de Aston Martin se une al de otro gran fabricante, Porsche, quien también baraja entrar en la Fórmula 1 en 2021. Por el momento, habrá que esperar a ver si ambos colosos logran aterrizar en el 'Gran Circo', un deseo para mucho de los amantes de la competición.

PUBLICIDAD