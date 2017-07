Fernando Alonso considera a Kubica el mejor piloto de su generación: "Ganaba a los que están ahora"

Fernando Alonso y Robert Kubica son buenos amigos, tal y como han demostrado en los últimos años. De hecho, cada vez que tienen la oportunidad se dedican buenas palabras. Las últimas han sido de Fernando hacia Robert.

Para Alonso, Kubica es el mejor piloto de su generación.

"Lo pienso porque ganó todas las categorías pequeñas. Cuando los karts eran iguales, cuando corres en las categorías pequeñas con el mismo coche, él vencía a toda la generación que está ganando ahora. Así que creo que es el mejor", señaló el piloto asturiano.

"Estaría encantado de verlo de nuevo en la Fórmula 1, pero no sé exactamente la situación, sólo leí que hizo el test. Pero también leí que Renault no lo consideraba para el próximo año, así que supongo que no es tan fácil que vuelva", lamentó.

"Hablo a veces con él, pero no tan a menudo como podríamos hacer. Después de la prueba, por ejemplo, no lo hicimos, así que no sé exactamente cómo fue", concluyó.

El accidente que el piloto polaco tuvo durante el Rallye di Andora en 2011 truncó su carrera en el Gran Circo, aunque recientemente ha recuperado sensaciones, primero con test privado en Valencia y más recientemente con una exhibición en el Festival de Velocidad de Goodwood.

