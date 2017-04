Monoplazas conectados, autónomos y eléctricos: así ve Renault la Fórmula 1 en diez años

Renault ha desvelado en el Salón del Automóvil de Shangái su visión acerca del futuro de la Fórmula 1 por medio del concept car R.S. 2027, un prototipo de monoplaza que expresa en seis claves cómo ve la firma gala la competición dentro de diez años. Renault conmemora así, además, sus 40 años en el Gran Circo.

Renault ha resumido su visión acerca de esta disciplina para 2027 en seis puntos:

- "Una competición más humana, que vuelve a situar al piloto en el centro del tablero, con un cockpit y un casco transparente que permiten observar al piloto en acción.

-Una disciplina más espectacular, con iluminación LED activa integrada en las ruedas y elementos aerodinámicos móviles como los alerones pilotados.

-Una disciplina más segura, con unos monoplazas gestionados en modo autónomo en caso de accidente y un cockpit cerrado de policarbonato ultra resistente para proteger al piloto en caso de choque.

-Unos monoplazas más conectados entre ellos, y también con el público. Por ejemplo, los fans podrán tener acceso a los datos de telemetría de su piloto favorito.

-Una Fórmula 1 de altísimo rendimiento que se beneficia de la experiencia del Grupo Renault: 4 ruedas motrices, 4 ruedas directrices, baterías de muy alta densidad energética.

-Una Fórmula 1 aún más respetuosa del medio ambiente, con una capacidad de depósito reducida a la mitad en 10 años y un modo 100% eléctrico impuesto al pasar por los stands".

Our vision for the future of @F1: putting the driver at the very heart of racing. Here's our amazing #RS2027vision concept car. pic.twitter.com/6o7PA5ELDI