El cachondeo entre Pepa Bueno y David Broncano en el Telediario de TVE: "No todos lo que trabajamos para el Gobierno estamos en las cloacas"

La segunda temporada de La Revuelta ha arrancado este 8 de septiembre, una semana después que El Hormiguero. Mientras que el programa de Pablo Motos ha disparado con una entrevista bomba a Mar Flores, David Broncano ha estrenado temporada con una charla con los bomberos de BrifLaza y la posterior visita de Álvaro Morte (La casa de papel) y la veterana Kiti Mánver. Pero antes, Broncano ha conectado con el Telediario 2, presentado por Pepa Bueno desde la semana pasada tras su destitución de PRISA.

"Vuelve a La 1 de TVE La Revuelta", ha anunciado Bueno, minutos antes de la emisión del programa. Al ver a Broncano entre tuberías alejado del plató, la ex directora de El País le ha preguntado: "Pero Broncano, ¿de dónde sales? ¿De la mismísima cloaca?". Y el presentador ha contestado, durante este diálogo guionizado: "No me estarás acusando de nada, ¿no, Pepa? No todos lo que trabajamos para el Gobierno estamos en las cloacas, que siempre nos metemos en eso".

Después, han comentado la nueva imagen de Broncano, ahora rubio: "Antes de nada, explícame ese cambio de look. ¿Es una exigencia de guion o es que este verano te has encontrado a ti mismo?"

El presentador le ha contado a la periodista: "Ha sido pasar el verano en el campo y decidirlo. Ya lo hice con 15 años, es una pequeña mirada al pasado. Iba a hacerlo en verano y volver con mi color en septiempre, pero era un lío, era un jaleo. Espero que España me acepte así", ha bromeado.

Después, han comentado las audiencias de la temporada pasada. Un asalto en el que Broncano quedó por detrás de Pablo Motos pese al buen arranque del formato en La 1. No obstante, la nueva presentadora de TVE ha valorado en positivo sus audiencias: "Tú ya has triunfado estrepitósamente durante la temporada pasada. Ahora además toca mantenerse. ¿Qué has pensado para mantenerte?".

Y Broncano le ha adelantado sobre las novedades: "A ver, no voy a generar titulares sensacionalistas con que va a haber grandes novedades. Llevamos dos temporadas en TVE, pero para el programa [que antes era La Resistencia en Movistar Plus+] es como la novena. Entonces, si no hemos cambiado grandes cosas hasta ahora, va a continuar como era. Habrá cambios, pero lo que a la gente le gusta se mantiene bastante parecido", ha sentenciado el de Jaén.