Broncano tendrá "nuevos colaboradores sorpresa" en la segunda temporada de 'La Revuelta' en TVE

David Broncano vuelve el lunes a La 1 con la segunda temporada de La Revuelta. Volverá a enfrentarse a El Hormiguero de Pablo Motos, que para su primer enfrentamiento de la temporada llevará a Mar Flores a El Hormiguero.

Para este nuevo curso, se espera que TVE introduzca cambios en La Revuelta, tal y como se avanzó hace unos meses, aunque por ahora se desconoce hasta dónde llegarán esas novedades.

Eso sí, TVE anuncia "nuevos colaboradores sorpresa, muy queridos por el público, y por supuesto el regreso de los cómicos y cómicas habituales del programa", dice la cadena pública en un comunicado en el que también queda confirmado el equipo habitual de colaboradores de David Broncano.

Jorge Ponce, Sergio Bezos, Lalachus y la dupla que forman Ricardo Castella y Grison se mantienen como las grandes bazas de La Revuelta.

En cuanto a Valeria Ros, a quien no se la nombra, es muy posible que tenga alguna aparición puntual según nos contó ella misma en el FesTVal de Vitoria. "Si me llaman y me cuadran, voy. Para mí es un extra más, un bolo más", nos explicó la humorista, que confirmó que mantiene una buena relación con el equipo de La Revuelta. "Estos te escriben un WhatsApp y vas al día siguiente".