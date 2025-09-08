Broncano anuncia un cambio fundamental en 'La Revuelta' para intentar ganar a Pablo Motos: "Haremos un poco de experimento con eso"

David Broncano estrena su nueva temporada en TVE esta noche. Volverá a medirse con Pablo Motos, que recibe a Mar Flores como invitada bomba de El Hormiguero. Mientras, se desconoce a quién llevará el presentador de La 1 a La Revuelta. La identidad de sus invitados sigue siendo un misterio, pero eso podría acabar durante este curoso.

Broncano implementará algunos cambios en La Revuelta, aunque serán pequeños detalles. "Hemos preparado algunas cosas nuevas, pero el programa rueda. Hemos aprendido que tampoco hace falta hacer grandes cambios cada año, sino que el programa evoluciona orgánicamente", cuenta en una entrevista en El Televisero. "Pasa con todos los programas que duran mucho, El Intermedio no hace grandes cambios cada año y El Hormiguero tampoco, porque a veces un exceso de novedad impostada tampoco aporta mucho. Entonces, bueno, dejamos que tire un poco y se vaya organizando internamente".

Uno de los cambios que probablemente tendrá el programa tiene que ver con el anuncio de los invitados que acuden cada noche. "Igual decimos alguno de vez en cuando. Haremos un poco de experimento con eso", comenta. "El año pasado nos decían: 'No habéis avisado que viene Ed Sheeran'. Evidentemente, si decimos que una noche viene Ed Sheeran o que viene Aitana, sabemos que va a haber muchos chavales que lo van a ver, pero también hay otros días que quiero que la gente se ponga a ver quién viene, porque igual hay otros perfiles que no tienen tanto tirón mediático, pero son súper interesantes. Si la gente está esperando a ver quién viene... en fin, no lo tengo claro", reflexiona. "No tengo claro su resultado a nivel de audiencia, pero experimentaremos con ese juego".

La vuelta de Broncano a TVE reactivará la batalla por la audiencia con El Hormiguero. La temporada pasada, La Revuelta comenzó ganando, pero el programa de Pablo Motos remontó y lideró el curso. "Nuestro público es más voluble. Ganamos en un perfil de público que también cambia más de hábitos", explica sobre ese "público más joven" en el que destaca Broncano. "Suponíamos que en verano, aparte de la burbuja, se reduciría un poco la audiencia, porque es verdad que los chavales están a otras cosas, el consumo cambia. Dábamos por hecho que bajaría".