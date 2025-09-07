David Broncano cambia de pelo y estrategia y baja la cabeza ante Pablo Motos: "Una apisonadora"

¡Cómo hemos cambiado! El estribillo de la famosa canción de Presuntos Implicados sirve para describir la nueva actitud de David Broncano, que reapareció este sábado con un nuevo look y una actitud diferente. El cómico se ha teñido de rubio, pero aún más interesante resulta su cambio de estrategia respecto a su rival directo: Pablo Motos y El Hormiguero, que lleva una semana en el aire y se lleva a Mar Flores este lunes para competir con el regreso de su rival. A pocas horas de retomar la batalla televisiva, el humorista compareció junto a varios miembros de su equipo en el Festival de Vitoria para recoger un premio y, de paso, aportar su granito de arena en la promoción de La Revuelta, cuya segunda temporada arranca este jueves con más calma mediática que el año pasado.

Broncano volvió a bromear sobre la supuesta implicación de Pedro Sánchez en su fichaje por TVE, pero esta vez bajó la cabeza ante la superioridad de Pablo Motos en lo que a audiencias se refiere, tal y como hizo ya al final de la te,porada anterior ante la aplastante evidencia de los datos. Lejos queda aquel discurso en el que criticaba con dureza a su rival, insinuando que Motos presionaba o intimidaba a invitados para asegurarse su presencia antes que en La Revuelta.

Broncano inició una campaña de ataques contra Motos

Conviene recordar que, en las primeras etapas de su programa, Broncano inició una campaña de ataques en la que desacreditaba a su competidor tras la negativa de un campeón de motociclismo a acudir primero a La 1 por compromisos contractuales con Antena 3. Esa polémica le sirvió entonces para sumar audiencia en un momento en el que el espacio había perdido fuerza tras su fulgurante estreno. Este sábado, en cambio, Broncano se mostró mucho más conciliador y respetuoso: reconoció ante los micrófonos de la pasarela de Vitoria que Pablo Motos es "una apisonadora de audiencia" y que resulta muy difícil competir contra él, aunque recordó que llegó a superarlo durante los inicios de La Revuelta, cuando el programa despegaba impulsado por la novedad y las controversias. El lunes comienza la nueva temporada de La Revuelta y su presentador, David Broncano, no ha adelantado quiénes serán sus primeros invitados, como acostumbra a hacer.

Tal vez por ello prefiera centrar la promoción en generar debate en torno a su nuevo look o en acudir a recoger premios, compartiendo baños de masas como tantos colegas de profesión. Sus propios compañeros de programa aprovecharon las redes sociales para bromear sobre el cambio de imagen, mientras que numerosos seguidores han convertido el asunto en tema de discusión, opinando sobre el rubio platino del presentador. Por su parte, El Hormiguero recibirá ese mismo lunes a Mar Flores, que acudirá al plató para presentar sus memorias. Será su regreso a la televisión antes incluso de su participación en el programa de reformas de la misma cadena, en el que compartirá protagonismo con su hijo Carlo Costanzia.