El intento de suicidio de Mar Flores tras las fotos de Interviú: "Quería dormirme y me debí pasar con las pastillas"

Mar Flores ha elegido este lunes, 8 de septiembre, El Hormiguero como escaparete para promocionar las memorias que lanza esta misma semana, el día 10 bajo el nombre de Mar en calma. Un libro en el que habla de los episodios que no solo marcaron su vida, sino los de una crónica social que, según cuenta, la maltrató y la vio con unos ojos que no comprendieron a la mujer "adelantada a su tiempo" que asegura haber sido. "Yo en esa época era una marioneta", ha lamentado.

De Alessandro Lequio y Fernando Fernández Tapias a Cayetano Martínez de Irujo o el padre de su hijo Carlo, son los nombres que ha abordado en la entrevista de Pablo Motos y que aparecen plasmados en las páginas de su libro. "Ahora estoy en calma, tranquila", ha asegurado, mientras hablaba también de salud mental y los profesionales en los que se ha apoyado para superar ciertos episoidos. Incluso, durante la entrevista en Antena 3, ha hablado de un intento de sucidio. "Yo quería dormirme y me debí pasar con las pastillas", ha recordado.

Los titulares de Mar Flores

Al inicio de su entrevista, ha dicho: "Durante muchos años he callado, no tenía fuerzas, el silencio era para protegerme y ahora me encuentro en calma, era el momento para contar la verdad". Mar ha lamentado: "En España no hay derecho al olvido, siguen contando versiones de mi vida". En este sentido, le preocupa lo que puedan percibir sus hijos con Javier Merino: "¿Los pequeños van a volver lo que vivió el mayor? No quiero que mis niños pequeños sufran esto".

Carlo Costanzia padre

Sobre el padre de su hijo mayor, el suegro de Alejandra Rubio, ha señalado: "Yo en el libro cuento que me he casado con Carlo, cómo le he conocido y cuento que he tenido episodios en los que he tenido que pedir asistencia a la policía. Lo importante no es culpabilizar a nadie, sino contar cómo yo me sentí".

En ese tiempo Mar Flores trabajaba en Telecinco con las Mama Chicho y lamenta que el hecho de salir con minifalda en televisión influenciara al juez a la hora de decidir la custodia de su hijo. "Tengo testigos y el juez decidió que como llevo minifalda...".

Sobre el episodio de la desaparición de Carlo, ha recordado: "Mi hijo no está, se lo ha llevado su padre, cómo se lo va a llevar su padre, empiezan a pasar muchas cosas por dentro de mí, por mi cabeza... Porque yo sabía que esto no iba a ser cosa de un fin de semana".

Fue algo que acabó en los tribunales: "Está todo denunciado, me preocupaba que Carlo padre se lo hubiera llevado fuera de Europa pero gracias a Dios estaba en Italia. Conseguí a través de La Haya iniciar el proceso de búsqueda del niño. Ese fue uno de los momentos más duros que he vivido en mi vida. Y, por supuesto, no pensaba que era una persona que me iba a maltratar, se llevó al niño a un lugar donde no estaba acostumbrado y el sufrimiento es muy grande".

Pese a reabrir esta herida, Mar sostiene: "Yo no quiero que el padre de Carlo vuelva a abrir una guerra de esto porque tenemos un hijo y un nieto, pero yo lo cuento porque cuántas mujeres hay que pierden la custodia de sus hijos...".

Fernando Fernández Tapias y Lequio

En Informalia hemos avanzado en primicia, tan solo unos minutos antes de su entrevista con Motos, que Fernández Tapias se puso en contacto con ella antes de morir, en octubre de 2023 a los 84 años. Sobre el empresario, ha dicho: "Lo conocí en un programa de radio. Me intentó animar. Fue la conversación de dos personas que no se conocen y el problema era que no tenía a mi hijo, y me dijo sin dudarlo que me podía ayudar a encontrar a mi hijo. Y ahí fue la primera vez que hablamos".

En este punto es cuando ha recordado que Lequio también le ofreció su ayuda en este asunto: "Fue en un desfile en Galicia. Seguían pasando las semanas, los meses, seguía sin tener información de dónde estaba y esta desesperación te hace que vuelvas a caer. Alessandro se acercó y me dijo 'qué te pasa'. Le hablé del problema y me dijo 'yo sé dónde está tu hijo'".

En este sentido, ha asegurado: "Hay dos nombres en mi vida a los que les doy las gracias. Lequio y Fernández Tapias, por ayudarme a recuperar la custodia de mi hijo". El propio Lequio ha hablado de las fotos este lunes en Vamos a ver.

La portada de Interviú

En cuanto a la portada publicada en 1999, que desató una tormenta mediática, ha negado haber traicionado sentimentalmente a Fernández Tapias: "La relación solo es triangular cuando recibo la información. Fernando y yo éramos pareja, Lequio y yo éramos amigos y después, cuando no estaba con Tapias, tuvimos un momento juntos, medio en pareja".

Las fotos se publicaron dos años después de ser tomadas, cuando ella ya salía con Cayetano Martínez de Irujo: "La verdadera historia de esa historia es la que cuento aquí. Había intereses creados por hombres para dinamitar la relación que yo tenía en ese momento con Cayetano Martínez de Irujo. Mar Flores, una niña de Usera, Cayetano, de la Casa de Alba".

Sobre si Lequio, Coto y Kiko Matamoros eran las personas que estaban detrás de la negociación y publicación de las fotos en ese momento, ha asegurado: "La verdad yo no lo sé, no lo he visto. Lo sé de una persona que trabajaba en Interviú. Se hizo para dinamitar esa relación y acabar conmigo".

En cuanto al empresario fallecido hace dos años, ha explicado: "Chantajearon a Fernando Fernández Tapias". Y ha valorado la relación que quedó después entre ambos: "Lo que tengo en la cabeza es la llamada de Fernando cuando ya no estábamos juntos. Estaba con su esposa [Nuria González], magnífica, fuimos siempre muy coherentes los dos. Esto es una demostración de que no hubo traición". Según ella, el empresario le dijo: "Olvídate de las fotos y ya está. Qué van a sacar. Ingenua yo...".

El intento de suicidio

Tras este episodio recuerda que intentó quitarse la vida: "Yo acabé en el hospital, en la UVI". Y ha relatado: "Yo quería dormir, yo quería dormirme, yo tuve una conversación muy fea con mi mánager de ese momento y me superó".

Así las cosas, ha lamentado: "Yo me sentía mala, me creía todo eso que decían de que era una arpía. Y yo tenía unos padres y tenía un hijo y unas hermanas... Y me sentí mala madre, mala hija, mala hermana y yo no podía con todo eso". Entonces, pasó: "Yo quería dormirme y me debí pasar con las pastillas que me tomé. Gracias a Dios estoy contándote todo esto que pasó".

En cuanto a las personas implicadas, ha reconocido: "Eso lo he perdonado y está aquí escrito [en su libro]".