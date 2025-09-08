Lequio contradice la versión de Mar Flores sobre sus tormentoso romance: "¿Cómo besa?"

Ante la inminente publicación de sus memorias el próximo 10 de septiembre, Mar Flores (que este lunes se sienta en El Hormiguero de Pablo Motos), ha concedido una entrevista a la revista Vanity Fair en la que, rememorando algunos de los episodios más importantes de su vida, arremete directamente contra Alessandro Lequio, con el que vivió un polémico romance entre 1996 y 1997, marcado por aquella histórica portada de Interviú de los dos metidos en la cama.

Mar Flores habla en primera persona de la portada que protagonizó con el ex de Ana Obregón en una cama en Italia cuando todavía, ha apuntado Lequio, era pareja del empresario Fernando Fernández Tapias, fallecido el 24 de octubre de 2023: "Es que es todo tan retorcido. Yo he escuchado la misma frase en boca de dos italianos [Lequio y Carlo Costanzia padre]: 'La vendetta è un piatto che va servito freddo'. Y yo, desde luego, me lo comí bien freddo", confiesa Mar, al tiempo que tacha al conde italiano de "cruel, machista y vengativo".

Unas declaraciones a las que Lequio ha respondido este lunes en el plató del nuevo Vamos a ver. Ha señalado: "Mar flores no miente, reinventa, lo suyo no es memoria, es creatividad sin frenos". Y ha añadido: "Debe ser agotador, realmente agotador, tener que inventarse una vida entera cada vez que te pregunten por la verdad".

Sobre cómo se tomaron aquellas fotos, ha señalado: "Aquí lo que importa no es lo que hizo Mar Flores, sino por qué se orquestó un contubernio mediático para apuntar contra mí siendo yo el único soltero en todo aquello. Es importantísimo". Y en este sentido, sostiene: "Ella dice de repente que éramos los dos solteros. ¿Cómo que los dos? Ella no, estaba con Fernández Tapias en el 97".

En cuanto a las imágenes, ha seguido: "Las fotos nos las hicimos los dos con una camarita de fotos, los dos en la cama. Llevábamos un año de relación, nos ponemos con una camarita de tontos y nos hacemos esas fotos". Y apunta nuevamente hacia ella: "Mar flores tiene una imaginación tan activa que perfectamente podría escribir ficción. La pena es que crea que es una autobiografía. Y que conste que yo no tengo nada en contra de la ficción siempre y cuando no se presente como una memoria real".

En este sentido, Lequio ha insistido: "Esas fotos nos las hicimos nosotros, las copias las tiene el marido de la hermana de Mar Flores que es Kiko Matamoros, que era su representante en ese momento. Yo no tenía copias. Las tenia el fotógrafo amigo ya no más amigo Miguel Temprano. A mí se me señaló y yo no fui. Yo no. Ella lo sabe perfectamente, eso fue dos años después de nuestra relación. Ella estaba saliendo con otra persona y yo ya vivía otra vida. No tengo nada que ver con aquello", ha defendido.

Además, ha respondido a la madre de Carlo Costanzia al decir que esas imágenes no eran "escandalosas porque éramos dos personas que teníamos una relación muy romántica...". "Esas fotos eran escandalosas porque en dos de las fotos ella tiene un ejemplar en sus manos del suplemento Blanco y negro donde sale una entrevista suya en la que decía que el hombre de su vida era Fernando Fernández Tapias, que se quería casar con él y que era el amor de su vida".

Y, reconociendo que estaba "totalmente enamorado" de la modelo, sí ha explicado cuál fue el detonante del fin de su relación en 1997: "Yo hice las fotos de la famosa farola que salieron en portada de Diez Minutos. Esa foto es mía, se hizo desde casa de mi madre en Roma, desde la capilla del palacio. La hace Miguel Temprano y yo quería hacer esto porque quería que ella rompiese con Fernando Fernández Tapias", ha admitido, desvelando que por esas imágenes sí cobró 2,5 millones de pesetas: "Se los di íntegros a Mar Flores porque me los exigió después de decirle que la portada la había hecho yo porque quería que rompiese con Fernando".

Adriana Dorronsoro, además, le ha preguntado: "Cómo era Mar como amante, cómo besaba Mar…". A lo que el padre de Aless Lequio ha contestado: "En eso no voy a entrar, eres morbosa, pero no voy a entrar en esas cuestiones. Y no me habléis todos a la vez".