Mar Flores se desnuda como nunca en su libro de memorias: "Se avecina tormenta", adelanta Beatriz Cortázar

El próximo día 10 de septiembre sale a la venta el libro de memorias que firma Mar Flores con la editorial La Esfera de los Libros. Aunque no será hasta finales de mes cuando se realice la presentación oficial ante los medios, lo cierto es que Mar ya se encuentra de plena promoción, y de ahí que en breve la veremos en programas como El Hormiguero o la leeremos en su revista de cabecera, Hola, donde suele realizarse uno o dos reportajes al año. Como aperitivo de la que se avecina, Mar ya ha lanzado la portada de su Mar en calma, que es toda una actitud y un aviso a navegantes, dado que se ha explayado a gusto y a fondo de todos los temas de los que ha sido protagonista en los últimos 30 años.

No es un libro de venganzas pero sí de dejar su visión y su versión de muchos hechos que han sido pasto de titulares durante todos estos años. Desde su primera boda con el italiano Carlo Costanzia, a sus diferentes romances; de su aventura con Lequio, a su relación con Fernando Fernandez Tapias, de su noviazgo con Cayetano Martinez de Irujo a su matrimonio con Javier Merino... Durante mucho tiempo, Mar ha sido la mala de una película en la que siempre se juzgaba a las mujeres con unos ojos que hoy gracias a Dios han cambiado ante la opinión pública.

En los noventa todavía quedaba mucho por aprender a la hora de enjuiciar a las mujeres. Y de esas valoraciones, Mar Flores fue sin duda una de las más recurrentes a la hora de hincar el diente. Por eso en este libro Mar no solo dará la versión de unos hechos, que no son como se han contado o por lo menos como se han analizado con miradas que hoy serían más que denunciables. Y es que algo ha cambiado en estos 30 años para que a las mujeres ya no se las juzgue de una manera banal y hasta cruel por el simple hecho de sentirse libres y hacer lo que su corazón o cabeza les pedía en cada momento. En estos capítulos, muchos se van a dar por aludidos y seguramente aprovecharán para contestarla. Pero cuidado, porque lo que antes era divertido hoy se podría considerar hasta un delito.

Lo que está claro es que se avecina tormenta y mucha tertulia para entender a una mujer que sigue siendo portada de revistas y que ahora disfruta en su papel de abuela aunque aún tenga hijos adolescentes. En estas memorias Mar habla de todos los hombres de su vida, incluido su hijo Carlo, con quien además, en cuestión de pocos días, comienza a grabar un concurso de televisión al que acuden como pareja.

Sin duda, uno de los momentos más complicados de este libro ha sido precisamente recordar como vivió la entrada en prisión de su hijo mayor. La que habla es la madre y es la que expresa la angustia y el dolor de ver cómo encierran a un hijo, algo que solo quien ha pasado por ese trance podrá comprender. En fin, a pocos días de su salida al mercado, Mar promete un mes de septiembre lleno de contenido y de revival.