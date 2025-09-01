Isabel Pisano, incinerada e inhumada en soledad: "No hubo ceremonia ni lágrimas", cuenta Beatriz Cortázar

Sola y sin la memoria en su cabal para poder darse cuenta de lo que pasaba, la muerte de la escritora Isabel Pisano el pasado 25 de agosto ha sido una de las noticias más tristes de un final de verano lleno de tragedias. Pero mientras a otros personajes les dedicaban titulares y minutos de fama y hasta se veían colas o lágrimas en su despedida, el adios de Pisano ha sido el más solitario de todos y es que murió sin nadie de los suyos cerca y con la única compañía de los cuidadores y médicos que la atendían en la residencia de Pozuelo de Alarcón donde ha vivido durante los últimos años.

Hay que recordar que debido a su enfermedad, el Alzhemier, a Pisano la habían incapacitado tras pasar un juicio y de ella se hicieron cargo las autoridades competentes de los servicios sociales de la Comunidad. Aunque en sus años pasados la escritora llegó a cosechar un estupendo patrimonio en la actualidad no tenía absolutamente nada (se había dejado una fortuna en los negocios de su hermano Miguel entre minas y gasolineras que no dieron los resultados esperados y le costó perder mucho de su capital).

Contaba únicamente con un apartamento de 40 metros cuadrados en una planta semisótano de la calle Miguel Ángel de Madrid (barrio de Chamberí), que tenía ideal decorado pero sólo disponía de una cama, un servicio y una cocina incorporada al salón. Ante su estado de salud y la imposibilidad de poner a una persona para que viviera a su lado y la cuidara, se decidió que lo mejor era una residencia y, para tal fin, se trasladó a una privada que cuenta con un concierto con la Comunidad y que Pisano iba pagando descontando ese importe del valor de su casa.

Estos años la escritora y viuda del autor Waldo de los Ríos los vivió en ese recinto donde estaba muy bien atendida y al que únicamente accedían a verla cuatro personas autorizadas y de confianza, su hermano Miguel (que falleció hace tres meses), una amiga de Alicante, un amigo de Uruguay y la actriz Henar Frías con quien tenía un vínculo muy especial y quien le ha dedicado palabras muy cariñosas en su red social tras su pérdida.

Aunque una de sus sobrinas ha aparecido en el programa Y ahora Sonsoles denunciando que su tía estaba ilocalizable y preguntando por su patrimonio, lo cierto es que Pisano hace ya muchos años, antes de su enfermedad, vendió a la discográfica Warner los derechos de autor de su esposo. Hablamos de los derechos del Himno de la alegría. De la misma manera, sus joyas estaban empeñadas en el Monte de Piedad. Lo poco que tenía lo gastó en ayudar a otros o en un curandero cubano que a cambio de una cifra que rondaba los 2.000 euros le ponía las inyecciones del 'elixir de la vida', que a la vista está no era ninguna pócima mágica. Para colmo, Isabel había terminado el manuscrito de un nuevo libro, Yo gay, que se quedó en la memoria del ordenador que tenía en casa y que, después de una visita, desapareció al igual que un anillo que aún lucía.

Hoy los restos de Pisano descansan en un nicho del cementerio La Paz de Coslada (Madrid), donde los depositaron los servicios sociales que la han cuidado. No hubo ceremonia ni lágrimas. Tan sólo un trámite muy triste y una pena para cuantos admiraron o quisieron a una mujer que fue una adelantada a sus tiempos y una buenísima amiga de su gente. Sólo queda que sus sobrinas se interesen por lo que haya podido quedar en el interior de su apartamento, donde me aseguran que había manuscritos originales y recuerdos muy especiales de una vida que bien se merece una docuserie en cualquier plataforma.