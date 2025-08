Tiene nueva gira, un nuevo sencillo y sobre todo muchas ganas de compartir lo que ha sido su 'Voz interior' en estos últimos tiempos. Patricia Kraus, la hija del tenor que marcó el siglo XX, ha sabido encontrar el silencio en un mundo de ruidos y reconectar con lo que considera imprescindible de la vida. "Quise despojarme de lo superfluo, quedarme con lo esencial: la emoción, mi voz, y pocos instrumentos". Será en septiembre cuando salga de gira con este nuevo espectáculo tras más de 30 años de carrera y mucho que recordar. Artista versátil que ha tocado muchos palos, en la madurez Patricia se muestra como una mujer sencilla y apasionada de su carrera musical que compagina con sus clases y siempre alejada de divismos o chorradas parecidas. Es como es, sin filtros ni máscaras, natural como la vida misma y consciente de que en el legado lleva haber disfrutado del talento de un padre que se salió del molde y le dejó una huella imborrable. De sus recuerdos y de sus cosas hablamos en el estudio que tiene en el barrio Chamberí de Madrid donde disfruta pasando horas junto a sus instrumentos y su pequeño círculo de amigos de vida.

Es como el Guadiana, aparece y desaparece por lo menos a nivel mediático.

Realmente yo estoy siempre aunque quizá los circuitos no son los que se ven. Llevo ininterrumpidamente todo el rato. Evidentemente en los medios aparezco cuando tengo algo diferente o nuevo que mostrar.

En este momento lo que muestra es su viaje más íntimo a través de su voz.

Es verdad que llevo una época más introspectiva frente a todo el ruido externo que hay. Por eso tenía que parar un poco y más ahora con la presión que hay en internet con las redes sociales donde te exigen sacar cosas nuevas cada dos meses y te aseguro que me parece una locura. Frente a este frenesí, como artista y persona necesitaba mirar hacia dentro y encontrar la esencia y la fuerza.

¿Qué se ha encontrado?

Pues te diré que mi voz interior está mucho mejor de lo que creía. Si lo llego a saber a los 20 o 30 años hubiera sido perfecto y más con lo mal que los hemos pasado la generación X. Hoy me siento más tranquila y equilibrada a pesar del follón en el que vivimos.

Las vidas de los artistas nunca han sido fáciles.

Hay momentos en los que emocionalmente no te encuentras bien. Cuando era joven he pasado por esos momentos difíciles de gestionar dado que encima estás muy vulnerable a lo que digan los demás de ti. Hoy he aprendido a pasar de todo eso y poder centrarme en mí y rodearme de buenas vibraciones a mi alrededor.

Lo que se llama la experiencia de la vida.

Efectivamente. La pena es no saber esto muchos años antes aunque igual llegas a esta madurez tras haberte equivocado tantas veces.

¿Se podría decir que está en su momento?

Estoy en el momento más dulce y a gusto conmigo misma y la carrera que he hecho. Con las decisiones que he tomado y contenta hasta el punto de que si me dicen que me muero mañana pues fenomenal. Piensa que he vivido muchísimo, los años 80, estuve en Eurovisión, he cantado en muchísimos sitios… hasta yo misma me sorprendo cuando lo pienso.

¿Cree que ya ha hecho de todo?

Por supuesto que no. Ahora tengo ganas de hacer proyectos muy especiales y sobre todo disfrutar. Me encanta cantar en el escenario, con mi banda y creando música, eso es por lo que realmente sigo. Es la magia de todo. Y más con la música que hago hoy porque es más espiritual. Por eso pienso que lo que vivo es un regalo.

¿Hay mucho de lo que arrepentirse ahora que lo tiene más claro?

Todo lo que has hecho suma, aunque a veces te preguntes por qué lo hiciste. Creo que nuestra voz interior que actúa de guía también se equivoca y yo he sido la primera que he asumido muchos riesgos y es que esa es la labor de un artista. Siempre me he movido de una manera más alternativa y me he permitido experimentar más.

¿Pesaba mucho el apellido?

Al principio sí. Los medios y muchos otros tienden a recordártelo todo el tiempo y cuando eres joven no lo entiendes, no lo ves como algo bueno porque en ese momento pasas de tu padre y de tu madre. Con los años y una vez tienes tu carrera entiendes que ser hija de Alfredo Krauss es un orgullo y me ha dado un bagaje impresionante.

¿Pensó en cambiar su apellido?

Al principio de mi carrera quería salir con el apellido materno pero en la discográfica me dijeron que ni hablar.

¿Qué más tiene de su padre?

Aunque la gente no lo imagine mi padre en casa era muy bromista y yo también lo soy.

¿Cree que se ha reconocido la importancia de su padre? ¿Está en el sitio donde se merece?

Sí. Mi padre es un referente y es uno de los grandes tenores de todos los tiempos. Los que saben de ópera lo tienen muy claro y pasado el tiempo se ve todavía con mayor inmensidad ya que nadie ha podido igualarle en su estilo como belcantista.

Desde los 16 años se lanzó a la música en un mundo que exige mucho sacrificio de vida personal. ¿Cree que se ha dejado mucho en el camino?

Te diré que yo he cuidado mi vida personal y claro que he tenido mis parejas e historias. Siempre he hecho las cosas a mi medida porque emocionalmente siempre me he tenido que cuidar. Salir de Eurovisión y entrar en mi carrera musical fueron unos años muy complicados. He tenido mis baches emocionales y problemas de salud mental como todos y más en una profesión como la mía tan inestable. Mi suerte es que como siempre he tenido una buena técnica vocal he podido dar clases y eso me ha mantenido cuando tenía menos trabajo. He dado clases a actores, cantantes líricos, de jazz… también hago couching y eso me ha dado estabilidad y poder estar tranquila a nivel económico.

Muchos pensarán que su padre le dejó una abultada herencia y eso facilita la vida.

Piensa que somos cuatro hermanos y tampoco mi padre era Elon Musk. Se dedicaba a su ópera y contaba con mucho prestigio y un buen caché pero te aseguro que cuando deja de entrar dinero al final se va acabando y yo me mantengo de mi trabajo con mis actuaciones o con mis clases.

Comienza la gira el 18 de septiembre precisamente en el auditorio Alfredo Krauss de Las Palmas. ¿impone subirse a ese escenario?

Evidentemente ese auditorio es muy especial y sobre todo estar en Canarias donde está mi infancia, mis padres y por supuesto mi corazón. Yo viví las obras de ese auditorio junto a mi padre y me resulta muy especial cantar en ese marco.

¿Cómo es su vida hoy?

Tranquila. Vivo en Madrid. Dedico muchas horas a componer con la guitarra, voy al gimnasio, salgo con mis amigos… todo muy normal, pero sobre todo dedicada a la música, aunque cada vez voy entendiendo que hay más cosas en la vida que la música por eso me cuido por dentro. Estoy leyendo más a los clásicos, y confieso que vivo rodeada de gatos porque me encantan.

¿Qué le queda en el tintero?

Hacer las cosas siempre de una manera tranquila y con más presencia. Cuando eres joven parece que estás a cinco metros del suelo. Ahora confieso que de esa época me acuerdo de muy poco mientras que hoy siento que la calma me hace estar más presente.

¿Se ve en un 'talent show' como jurado de algún formato de televisión?

La verdad es que no. En su día Tony Cruz, que acaba de dejarnos, me propuso ser directora de la academia de Operación Triunfo pero les dije que no. Siempre he querido ser músico no hacer una carrera en la tele y en eso me parezco a mi padre que fue muy recto. Es verdad que era una oportunidad pero he apostado más por mi profesión.

¿Se lleva especialmente bien con alguien de su gremio?

Marta Sánchez es como si fuera de mi familia y hablamos mucho porque también le hago coach en algunos momentos. Con Carmen París o Tony Zenet tengo relación aunque te aseguro que todos tenemos unas vidas complicadas y no es fácil coincidir.

¿Para qué le gustaría tener tiempo?

Para seguir como estoy ahora.

¿A quién dedica su nueva canción "Voz interior"?

A mi.