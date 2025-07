Con la voz ronca, como efecto de los días que ha permanecido en el hospital, Amador Mohedano nos cuenta desde su casa de Chipiona el susto de salud que acaba de vivir y por el que ha tenido que estar varios días ingresado en el hospital. "Todo se debió a una variz muy pequeña que tenía en el estómago y que estaba soltando sangre que se quedaba cerca del hígado. Un día tuve una vomitona enorme por la que me tuvieron que llevar a urgencias al encontrarme tan mal. He estado cuatro días ingresado y me han hecho un montón de pruebas pero no me han tenido que operar porque se ha solucionado".

"Yo notaba molestias pero hubo un día que me sentí realmente mal y es que se abrió la variz con algún movimiento que haya realizado y eso que yo tengo una vida muy tranquila", cuenta Amador una vez se ha recuperado del susto. Es consciente de que tiene que tener mucho cuidado con la alimentación y sobre todo que debe dejar de fumar totalmente. Aunque "ayer me fumé un cigarro", confiesa conocedor de que debe poner fin a ese hábito. "Todo de golpe no se puede pero lo haré poco a poco", asegura.

Amador ha contado con el apoyo de su hijo Salvador, que vive con él, y también con el de tres "buenas amigas" de Chipiona que han estado turnándose los días de ingreso. Al igual que su hermana Gloria, que en seguida acudió a verle. "Mi sorpresa fue que el último día aparecieron en el hospital Gloria Camila y Rocio Flores", comenta, muy contento de que acudieran a su encuentro. "Hoy estoy mejor y me voy dar un paseo con mi perro hasta la playa", anuncia.

Allí seguramente vea a su buena amiga Jaqueline, con quien en el pasado sí tuvo una relación más estrecha de la que hoy queda un cariño de amistad. Ella junto con otras dos amigas se han ocupado de que estuviera acompañado y no dejarle solo en los momentos más complicados.

En permanente contacto con su cuñado José Ortega Cano, con el que suele hablar muy a menudo, el diestro ha estado al tanto de todo desde su casa de Costa Ballena, donde pasa el verano al lado de su nieta Rocío y sus hijos. Como ya comentó el día del tanatorio de Michu, la madre de Rocío, Amador cree que lo más lógico sería que la niña viviera junto a su familia paterna en Madrid "por el bien de la pequeña", añade. En cuánto a sus problemas económicos, el hermano de la inolvidable Rocío Jurado me asegura que la deuda está liquidada y que lo poquito que faltaba por pagar lo solucionó después de ir al programa De Viernes y solventar esa deuda con lo que ganó por su entrevista.