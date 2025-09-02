El misterioso acompañante con el que Mar Flores olvida a Elías Sacal en Ibiza: "Hay algún beso"

Mar Flores (56) ha pasado un buen verano. Tras su ruptura con el magnate mexicano Elías Sacal (56) tras ocho años juntos, la modelo ha disfrutado los últimos días de sus vacaciones en Ibiza, la isla donde suele pasar la mayor parte de la temporada estival. En estos últimos días de desconexión, la madre de Carlo Costanzia ha sido fotografiada con un misterioso acompañante, con el que existiría algo más que una simple amistad.

"Incluso hay algún beso. Hace más de una década que no vemos a Mar Flores en una actitud cariñosa con un hombre", han desvelado este martes desde TardeAR. A la espera de que se publiquen las imágenes de Mar con su nueva ilusión en el interior de la revista Lecturas este miércoles, desde el mencionado espacio de Telecinco ya han adelantado una imagen de ambos disfrutando de la isla pitiusa.

En la instantánea vemos a la suegra de Alejandra Rubio en bikini acompañada de su amigo especial. Así las cosas, el hombre con el que Mar pasa tiempo tras su ruptura con Elías Sacal es Nicolás Gorrochano, un "atractivo empresario" de 42 años y de origen belga con el que tiene "una relación muy cercana". Según se ha adelantado, entre ellos hay besos, abrazos y gestos de complicidad dentro del agua.

No es la primera vez que Mar ha sido fotografiada con Nicolás Gorrochano. El pasado verano, la tía de Laura Matamoros ya fue pillada con este empresario en un chiringuito de Ibiza. Tras los rumores que apuntaban hacia una posible relación entre ambos, la modelo se pronunció en sus redes sociales.

"Para los paparazzis que están haciendo fotos ahora en la playa: es un amigo, no es mi novio. Por favor, dejad de saltaros semáforos cruzándoos con el coche. Voy con mis hijos. Gracias", escribió.