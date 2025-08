Mar Flores cuenta la verdad de su 'ruptura' con Elías Sacal: su reacción a las fotos del magnate con otra mujer

Mar Flores se ha pronunciado este martes sobre las fotografías que relacionan a Elías Sacal con otra mujer. Desde que empezaran a salir en 2016, la exmodelo ha vivido constantes idas y venidas con el magnate mexicano, al que ahora, según ha aclarado, solo le une "una amistad".

Las palabras de la madre de Carlos Costanzia llegan pocas horas después de que Jorge Borrajo, director de Semana, haya anunciado en TardeAR la existencia de unas instantáneas "de complicidad" en las que el empresario aparece a bordo de un yate en la Costa Azul con una mujer desconocida. De ella únicamente se conoce que es diseñadora de interiores y que reside en Mónaco. También que participa en programas de televisión. "Eso no es noticia. Lo hemos dejado hace mucho", ha respondido Flores a Hola.

La ex de Cayetano Martínez de Irujo, Javier Merino, Alessandro Lequio o Fernando Fernández Tapias ha aclarado, además, que cuando fue fotografiada con el empresario en la isla caribeña de San Bartolomé durante los últimos días de 2024, ya solo les unía una amistad. "En las imágenes de Navidad en St Barths no estábamos juntos". "A mí que no me adjudiquen a nadie, que llevo tiempo soltera y estoy encantada dedicando mi tiempo a mi trabajo y a mi familia, que es lo que más me gusta", ha apuntado, subrayando en todo momento que solo son "amigos".

La exmodelo ha sido durante años el amor español del empresario azteca, aunque, como decíamos, su relación ha sido intermitente. Sacal ha aparecido en diversas ocasiones con otras bellezas a su lado, mientras seguía citándose con Flores. Una muestra de ello es lo que ocurrió en el verano de 2022, cuando, tal y como publicamos en primicia, el empresario fue visto pasando unos días en Portofino, Italia, con Roberta Ruiu, una bellísima romana, en actitud cariñosa.