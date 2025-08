El magnate mexicano Elías Sacal, fotografiado muy acaramelado con una mujer que no es Mar Flores

Unas nuevas fotografías de Elías Sacal han hecho saltar las alarmas sobre un posible distanciamiento del empresario mexicano con Mar Flores. Se trata de unas imágenes tomadas recientemente en las que el magnate aparece en actitud cómplice con una acompañante desconocida. Con ella navegaba a bordo de un yate de su hermana, en la Costa Azul.

El millonario protagoniza "unas imágenes de complicidad y caballerosidad" con una atractiva mujer que, según han informado este martes en TardeAR, se dedica al diseño de interiores, reside en Mónaco y colabora en programas de televisión. Fueron vistos por primera vez el pasado mes de febrero, pero todo apunta a que su relación podría haberse estrechado, pues desde entonces han concretado varios encuentros. Las imágenes en cuestión se publicarán este miércoles en la revista Semana.

Vuelta a empezar

Cabe decir que no es ninguna novedad que el magnate no se encuentre este verano única y exclusivamente acompañado por la ex de Cayetano Martínez de Irujo, Javier Merino, Alessandro Lequio o Fernando Fernández Tapias. La exmodelo ha sido el amor español del empresario azteca desde el 2016, aunque su relación ha sido intermitente. Sacal ha aparecido en diversas ocasiones con otras bellezas a su lado, mientras seguía citándose con la exmodelo española.

Solo hay que echar la vista atrás. En concreto, hasta 2022. Tal y como publicamos en primicia, por aquel entonces el magante fue visto en Portofino, en la localidad italiana más exclusiva y selecta de la costa mediterránea, junto a Roberta Ruiu, una bellísima romana, en actitud cariñosa. Unos meses después, y tras anteriores reconciliaciones, se habló de un nuevo acercamiento con Flores.

"He tomado en mi vida una decisión súper importante respecto al tema pareja. Hasta que la vida no me ponga una pareja que me entienda de esta manera prefiero estar sola, porque vivo mucho mejor", decía por aquel entonces la madre de Carlo Costanzia.