Alejandra Rubio, en shock al ver cómo su abuela María Teresa Campos entrevistó a su suegra Mar Flores: "Qué fuerte"

Tras unos días de desconexión en Formentera junto a Carlo Costanzia (32), su novio y el padre de su hijo, Alejandra Rubio (25) está de nuevo al pie del cañón en Vamos a Ver, el programa donde trabaja como tertuliana desde septiembre de 2024. Este martes, desde el citado espacio, la hija de Terelu Campos ha reaccionado a una entrevista que realizó su abuela María Teresa Campos en 1998 a Mar Flores, la que ahora es su suegra.

"Qué fuerte. Mi abuela no ha llegado a conocer a Carlo conmigo", ha expresado la joven al ver un trozo de la entrevista en la que la presentadora de televisión le preguntaba a la modelo por su hijo.

"Él es lo más bonito que tengo en mi vida. Es el origen de la fuerza para seguir adelante en los momentos más difíciles y remontar", aseguró Mar en aquel momento.

Casi 30 años después de aquella entrevista, Alejandra, visiblemente emocionada, ha confesado que nunca se había imaginada así su vida. "Es surrealista, es mi abuela. No es tanto ver a mi abuela, es pensar que hace tantos años de esto, que nunca pensaría que mi vida fuera así ahora", ha subrayado.

Hay que recordar que María Teresa Campos falleció en septiembre de 2023 a sus 82 años a causa de una insuficiencia respiratoria aguda, derivada de complicaciones de salud que arrastraba en los últimos años.