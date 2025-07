Alessandro Lequio le tira el dardo definitivo a Alejandra Rubio tras las nuevas fotos: "Las ha pactado solo Carlo"

Este martes adelantábamos que íbamos a ver este miércoles unas fotos de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en bañador, durante las vacaciones por las Islas Baleares que compartieron con Mar Flores, el pequeño Carlo y los hijos de la modelo con Javier Merino. No decíamos en qué revista. Horas más tarde, Diez Minutos avanzaba su portada y confirmaba así la existencia del reportaje y de la exclusiva: la hija de Terelu Campos y el primogénito de Mar Flores, espléndidos, de la mano y con pinta de que sabían que les estaban fotografiando.

Aunque ella diga que no, como cuando negó la primicia de Informalia de que se estaba haciendo un test de embarazo. Les dio la risa nerviosa y lo negaron… Para después vender la noticia y el posado a Hola. El debate se ha caldeado este miércoles en Vamos a ver, especialmente con las declaraciones de Alessandro Lequio.

La hija de Terelu Campos ha negado una y otra vez que estas nuevas fotos fueran pactadas y que se haya llevado un pellizco por ello: "Con respecto a esta portada me la esperaba, ya lo dije el otro día. Nos dimos cuenta de que había prensa en ese momento". Y ha reiterado: "Es mentira que haya pactado, está más que claro". E incluso ha dicho: "Te juro por mi madre que no he pactado nada absolutamente en mi vida y estas fotos no son pactadas".

Sobre las fotos, aunque asegura que en el interior sale "aterradora", ha dicho: "Lo que más me ha gustado es que se nos ve como somos, haciendo el tonto, aunque seamos padres parecemos niños pequeños". Y a continuación, ha explicado el motivo por el que no pacta nada, o eso dice: "No lo hago porque son mis vacaciones con mi familia y quiero pasármelo bien. Eso me da pereza. Al final prefiero que me sigan y hagan esto aunque salga aterradora, que estar pensando en esto".

Sandra Aladro, la propietaria de la agencia Gtres, ha comprado este miércoles la versión de Alejandra: "Cualquiera que trabaja en la calle sabe lo que cuesta fotografiar a Alejandra y Carlo". Este martes, la misma periodista ya dejó caer que venían en camino unas fotos de los tortolitos.

Sin embargo, quien no se ha creído a Alejandra ha sido Alessandro Lequio, azote una vez más del clan Campos. Hasta el punto de que le ha dicho que, según sus fuentes, estas fotos sí son un pacto: pero un pacto que, según él, cerró Carlo Costanzia a espaldas de Alejandra con la prensa. "Las fotos son pactadas con Carlo", ha insistido, pese a que la nieta de María Teresa Campos lo haya negado también, mostrando confianza plena, o ciega, en el actor y peluquero italiano.

Horas antes, ya sacábamos en Informalia que nuestros expertos sospechan que han posado, por supuesto cobrando, "porque éstos no hacen casi nada sin cobrar", nos insisten. Pero fuentes de la agencia, la de Aladro, defienden lo contrario. Estaría bueno que lo reconocieran. También puede ser que la agencia no sepa que es un acuerdo personal del fotógrafo; o que, como ya habíamos publicado, ni siquiera Alejandra Rubio sepa del supuesto pacto y sea Carlo quien haya organizado el posado clandestino...