La intrahistoria de las fotos de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Ibiza

Este miércoles veremos unas fotos de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en Ibiza. La hija de Terelu Campos y el primogénito de Mar Flores se dejan ver espléndidos, cariñosos y, sin duda, sabiendo que les estaban fotografiando. Nos huele a que son fotos pactadas con la agencia.

La nieta de María Teresa Campos ha llegado de Ibiza diciendo que teme verse en una portada, cuando ha ido varias veces y no recordamos que dijera nada de eso. Además, Sandra Aladro (dueña de Gtres) lo soltó este martes en Vamos a ver y nos suena a que está calentando la exclusiva. O sea, nos huele a promoción.

Las fotos son de la semana pasada y, desde entonces, no se han vuelto a dejar ver. Es decir, los protagonistas se han cuidado de no restar valor a su negociete, no vaya a ser que les rebajen el caché del falso robado.

Nuestras fuentes nos cuentan que han posado, por supuesto cobrando, porque éstos no hacen casi nada sin cobrar. Recordemos que cuando avanzamos en primicia desde Informalia que Alejandra se estaba haciendo un test de embarazo, les dio la risa nerviosa y lo negaron… para después vender la noticia y el posado a Hola. Pero si Alejandra y su familia viven de contar sus miserias y alegrías, qué vamos a decir de Carlo. Los genes son los genes.

El romance mediático: crónica de un amor rentable

La relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia es uno de los culebrones que aún vende y sobre todo si estos jóvenes y bellos papás exhiben sus cuerpos al sol ante esas cámaras que, según la madre de él, no les dejan en paz. Desde que salió a la luz su historia de amor, ambos se han convertido en protagonistas recurrentes de la prensa rosa. No es para menos: entre ambos suman un buen historial mediático, herencia directa de dos de las sagas más famosas del panorama social español.

Todo comenzó cuando empezaron a circular rumores sobre un acercamiento entre ellos. Nadie les pilló juntos al principio, pero en cuanto aparecieron las primeras imágenes paseando por Madrid, las especulaciones se dispararon. Poco después, la propia Alejandra confirmó la relación en televisión, con esa mezcla de sinceridad y estrategia comercial a la que ya nos tiene acostumbrados.

A Carlo Costanzia tampoco le vino mal el revuelo. Hijo de Mar Flores y de Carlo Costanzia di Costigliole, el joven llevaba tiempo intentando encontrar su sitio entre la interpretación, los realities y las polémicas personales. La relación con Alejandra le colocó en primera línea y, desde entonces, no ha faltado semana sin que ambos aparezcan en los medios.

Ambos han tenido que lidiar con la presión de sus propios entornos familiares. Por un lado, las Campos, siempre bajo el foco, acostumbradas a vivir entre exclusivas y debates televisivos. Por el otro, el complicado historial mediático de Mar Flores y la sombra de las polémicas de Carlo hijo, incluida su condena judicial. Ambos saben lo que es vivir con la cámara detrás de cada esquina.

A pesar de todo, siguen juntos y cada movimiento suyo genera titulares. Desde los paseos por Madrid hasta las escapadas a Ibiza, pasando por la ya famosa portada de Hola anunciando que iban a ser padres semanas después de negarnos a la cara que ella se estuviera haciendo test de embarazo. Todo lo que rodea a Alejandra y Carlo parece estar enfocado a rentabilizar la relación. Y ellos, lejos de esconderse, han aprendido a jugar con las reglas del negocio.

Ahora, con estas nuevas fotos en Ibiza, vuelven a demostrar que saben perfectamente cómo funciona el mercado del corazón. Y no parece que tengan intención de parar. La historia de amor sigue, y por lo que parece, también el negocio.