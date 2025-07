Nuevo capítulo de la última polémica que salpica a la hija de Terelu Campos y al primogénito de Mar Flores. Sus fotografías disfrutando de una escapada en Formentera llegaron el pasado miércoles a los quioscos españoles y aunque ambos afirman que fueron 'pillados' por los paparazzi, Alessandro Lequio no lo tiene tan claro: "Carlo pactó esas fotos a espaldas de su novia", asegura. Alejandra Rubio ha respondido este viernes a las acusaciones del conde defendiendo al padre de su hijo, aunque ha admitido que llegó a dudar de él al principio de su relación: "Cuando salieron las primeras imágenes de los dos juntos, dudamos el uno del otro. No nos conocíamos. Después lo hablamos y quedó en una anécdota".

Ahora, la tertuliana lo tiene muy claro: "Nadie comercializa nada a espaldas de nadie, si Carlo se ha sentado alguna vez en un plató de televisión es algo que hemos hablado y decidido los dos. Yo estoy sentada aquí todos los días y él no, es normal que de vez en cuando quiera dar entrevistas". Y añade: "Ahora es muy distinto, somos una familia y nos contamos absolutamente todo. Para nosotros a estas alturas es impensable que uno de los dos haya hecho eso".

Alejandra también ha querido responder a los que aseguran que ella es el sustento económico de la casa y que Carlo no aporta demasiado a las cuentas familiares: "A mí no me falta de nada con él, es mentira todo eso que se ha hablado de que yo le mantengo. Carlo de todo esto se ríe".

Y desvela, además, dónde va a parar el dinero de esas exclusivas que firma Carlo cada dos o tres meses: "Somos un núcleo familiar, tenemos un hijo y todo nuestro dinero es para él".