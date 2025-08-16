Mar Flores (56 años) deslumbra en bikini desde la Costa Amalfitana: los detalles de sus vacaciones de ensueño

Estamos en el ecuador del verano y Mar Flores (56) no pierde ni un minuto para exprimir al máximo sus vacaciones. La modelo, que suele pasar buena parte de la temporada en su casa de Ibiza, ha decidido aprovechar los últimos días de agosto para vivir un verano a la italiana en la exclusiva Costa Amalfitana. Esta escapada llega pocos días después de que se difundieran varias imágenes del magnate mexicano Elías Sacal, con quien mantenía una relación, acompañado de otra mujer. La madre de Carlo Costanzia habló de ello hace unos días y dejó claro que está soltera, plenamente dedicada a sí misma y a disfrutar de su familia.

"Entre el azul infinito del mar y el sabor de cada instante. La belleza está en los detalles: un paseo en Vespa, el aroma de los limones, una copa al atardecer, el sonido de las olas… y la calma de sentirse presente", ha escrito en sus redes, dejando entrever el dulce momento personal que atraviesa, a pesar de que algunos se empeñen en hacer ver lo contario.

A sus 56 años, la tía de Laura Matamoros ha presumido de cuerpazo desde lo alto de un exclusivo beach club, con un mar infinito de fondo, luciendo un imponente bikini en tono rosa maquillaje que realza su figura y que, además, ha incendiado las redes.

En el carrusel de imágenes que ha compartido, ha mostrado también sus planes favoritos en la costa italiana: puestas de sol de ensueño, un Aperol con vistas, pizza napolitana, paseos en Vespa… y, por supuesto, un sinfín de limones que dan color al final de su verano. Y, según se aprecia en las fotos, parece que no está sola, aunque no ha revelado quién la acompaña.

Sus idas y venidas con el magnate mexicano Elías Sacal

No es ninguna novedad que el magnate mexicano no pase este verano únicamente acompañado por la ex de Cayetano Martínez de Irujo, Javier Merino, Alessandro Lequio o Fernando Fernández Tapias. La exmodelo ha sido el gran amor español de Elías Sacal desde 2016, aunque su relación ha sido intermitente. El empresario ha sido visto en varias ocasiones con otras mujeres mientras mantenía encuentros con la exmodelo española. Una muestra de ello es lo que ocurrió en el verano de 2022, cuando, tal y como publicamos en primicia, el empresario fue visto pasando unos días en Portofino, Italia, con Roberta Ruiu, una bellísima romana, en actitud cariñosa.

Recientemente, Jorge Borrajo, director de Semana, anunció en TardeAR la existencia de unas instantáneas "de complicidad" en las que Sacal aparece a bordo de un yate en la Costa Azul junto a una mujer desconocida. Lo poco que se sabe de ella es que es diseñadora de interiores, reside en Mónaco y participa en programas de televisión. Sin embargo, pocas horas después de que las imágenes salieran a la luz, la hermana de Mar Flores se pronunció al respecto: "Eso no es noticia. Lo dejamos hace mucho", explicó Flores a Hola.

De hecho, la madre de Carlo Costanzia aclaró, además, que cuando fue fotografiada con el empresario en la isla caribeña de San Bartolomé durante los últimos días de 2024, ya solo les unía una amistad. "En las imágenes de Navidad en St Barths no estábamos juntos". "A mí que no me adjudiquen a nadie, que llevo tiempo soltera y estoy encantada dedicando mi tiempo a mi trabajo y a mi familia, que es lo que más me gusta", apuntó, subrayando en todo momento que solo son "amigos".