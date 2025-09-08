Primicia: Mar Flores cuenta que Fernández Tapias la llamó antes de morir y cómo se despidió de ella

La modelo y empresaria Mar Flores (56) ha revelado en sus memorias, que llegan a las librerías esta semana, uno de los episodios más íntimos y emotivos de su vida y que aún no se han adelantado: la última conversación que mantuvo con el empresario Fernando Fernández Tapias, fallecido en octubre de 2023 a los 84 años.

Mar Flores relata que, poco antes de la muerte del que había sido su novio años atrás, antes de salir con Cayetano Martínez de Irujo y de casarse con Javier Merino, recibió una llamada inesperada del naviero y vicepresidente del Real Madrid.

En ese diálogo, cargado de emoción y marcado por la cercanía del final, Fernández Tapias quiso despedirse de ella con palabras de agradecimiento y cariño. "Me dio las gracias por lo que habíamos compartido y me pidió que lo recordara con afecto", nos cuentan que escribe la autora en el libro, si bien no hemos podido confirmar sus palabras.

La relación entre ambos ocupó titulares en la prensa del corazón en los años noventa. Su romance estuvo marcado por otra relación de la modelo, la que mantuvo con Alessandro Lequio, a quien compartió con Fernández Tapias, según sostiene el aristócrata italiano.

El empresario, marido hasta su muerte de Nuria González, era conocido por su carácter carismático y por su papel como vicepresidente del Real Madrid durante la presidencia de Florentino Pérez, y había atravesado un largo deterioro de salud antes de su fallecimiento. Para Mar Flores, esa última llamada fue "una despedida serena, en paz, como si quisiera cerrar un capítulo de nuestras vidas con dignidad", nos explican desde el entorno de la modelo.

En estas memorias, Mar en calma, la modelo repasa momentos claves de su trayectoria profesional y personal, y ofrece un retrato íntimo de sus vínculos más importantes. El recuerdo de Fernández Tapias ocupa un lugar destacado, al representar una etapa decisiva en su vida y, al mismo tiempo, una despedida que, según confiesa, la marcó profundamente.