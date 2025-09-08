Primicia: Mar Flores le está agradecida a Lequio porque le ayudó a encontrar a su hijo Carlo cuando se lo arrebataron

No todo son palabras amargas y dardos de la modelo hacia el aristócrata que fue su amante, por muy mal que acabaran. Mar Flores ha recordado uno de los episodios más duros de su vida y ha querido destacar la ayuda que recibió de Alessandro Lequio en aquel momento. La modelo y empresaria confiesa en sus memorias, como podemos avanzar en primicia, que le está "muy agradecida" al ex marido de Antonia Dell'Atte porque fue él quien le dio la pista definitiva para localizar a su hijo Carlo, tras haber sido separado de ella en circunstancias dolorosas. Recordemos que el primer marido de Mar Flores y padre del actual novio de Alejandra Rubio, quiso quitarle la custodia, la maltrató y además difundió que era adicta a las drogas y que era poco menos que actriz porno.

Pero ahora en las memorias que están a punto de publicarse, relata que en aquel tiempo se enfrentaba a graves acusaciones que cuestionaban su capacidad como madre. Decían barbaridades de ella, no solo que era drogadicta o que estaba incapacitada, y con eso justificaron que le arrebataran a si hijo. El pequeño fue trasladado sin su consentimiento a Turín, y durante meses Flores no supo con certeza dónde se encontraba.

Fue entonces cuando Lequio, con quien mantenía una relación de cercanía, a pesar de todo, le facilitó una información crucial: Carlo estaba en Turín, escolarizado en un colegio de la ciudad y bajo el cuidado de sus abuelos paternos. "Gracias a él supe al fin dónde estaba mi hijo y pude actuar. Fue un alivio enorme en medio de una situación que me parecía desesperada", recuerda, según nos avanza una fuente que ha tenido acceso al contenido de las memorias.

El testimonio de Flores pone de relieve el sufrimiento personal que atravesó y también la importancia de la red de apoyo que encontró en momentos de vulnerabilidad en una persona de la que normalmente habla en negativo.

Aunque con el paso de los años ha preferido mantener en privado muchos detalles de aquel conflicto familiar, esta revelación supone un reconocimiento público hacia Lequio, a quien describe como alguien "clave" para que pudiera reencontrarse con Carlo.

Hoy, más de dos décadas después, Mar Flores asegura que sigue guardando gratitud al menos en esa parte, hacia quienes le tendieron la mano en aquella etapa difícil. "Nunca olvidará que fue Alessandro quien le dijo dónde estaba su hijo. Eso no se olvida en la vida", nos insisten.