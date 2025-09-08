Primicia: Mar Flores cuenta que su hijo Carlo Costanzia le pidió que no le visitara en la cárcel para evitar el revuelo mediático

Mar Flores habla en sus memorias sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida, tal y como podemos avanzar en primicia. Nos referimos al ingreso en prisión de su hijo Carlo Costanzia, padre de su nieto, el que ha tenido el joven con Alejandra Rubio. La modelo y empresaria, que hasta ahora había preferido no hablar públicamente de este asunto, revela en sus memorias cómo afrontó aquellos meses y el sacrificio que hizo por petición expresa de su hijo.

Según relata, Carlo le pidió que no acudiera a visitarle mientras cumplía condena. Su intención era protegerla y, al mismo tiempo, evitar que su presencia en la cárcel se convirtiera en un espectáculo mediático. "Le dijo que, por favor, no fuera, porque no quería que se montara todo ese revuelo a las puertas de la prisión", nos explican desde el entorno de Mar Flores.

Respetando su deseo, la modelo decidió no ir, aunque reconoce que fue una de las experiencias más duras de su vida. "Lo más difícil fue saber que su hijo estaba ahí y no poder abrazarle, no verle, no estar físicamente a su lado. Fue un sufrimiento enorme, pero hizo lo que él le pidió", confiesa ella misma.

Mar Flores asegura que esa renuncia la marcó profundamente, pero también fortaleció la relación con Carlo, que entendió el gesto como una muestra de respeto y apoyo incondicional. A pesar de la distancia física, madre e hijo mantuvieron el contacto a través de cartas y llamadas telefónicas, una comunicación que les permitió sobrellevar la situación.

Hoy, con su hijo ya en libertad y centrado en su vida personal y profesional, con un nieto, Flores afirma que recuerda aquel episodio como una prueba de resistencia emocional. "Nunca me he sentido tan impotente, pero también me enseñó hasta dónde puede llegar el amor de una madre", dice en el libro.